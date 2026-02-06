सर्दियों में आप भी घर के अंदर सुखाते हैं गीले कपड़े? जानिए इससे सेहत को क्यों हो रहा नुकसान

सर्दियों और बारिश के दिनों में जब बाहर सूरज की रोशनी का नामोनिशान नहीं होता तो हर कोई गीले कपड़े घर के अंदर सुखाने लग जाता है. घर के कमरों को कपड़ों से पाटना आपको सामान्य लग सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके लिविंग रूम या बेडरूम में टंगे गीले कपड़े आपके घर की हवा को नुकसानदायक बना सकते हैं. यह तरीका न केवल आपके घर की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह आपके परिवार की सेहत के साथ भी बड़ा खिलवाड़ है.
गीले कपड़े सूखते समय हवा में नमी छोड़ते हैं जिससे घर के अंदर का वातावरण उमस भरा और भारी हो जाता है. अत्यधिक नमी के कारण दीवारों के कोनों, अलमारी के पीछे और छतों पर काली फफूंद जमने लगती है जो घर के स्ट्रक्चर को कमजोर करती है.
घर के अंदर कपड़े सुखाना क्यों है खतरनाक
घर के अंदर कपड़े सुखाने से अस्थमा, हे फीवर और पहले से किसी एलर्जी से जूझ रहे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है. ब्रिटेन के मैकिन्टोश स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की गई एक स्टडी में भी इसका जिक्र किया गया था. इस स्टडी के दौरान रिसर्च टीम ने पाया कि कई घरों में अंदर बहुत ज्यादा नमी थी. इस नमी का एक तिहाई हिस्सा घर के अंदर कपड़े सुखाने की वजह से था.
ग्लासगो स्थित मैकिन्टोश एनवायरनमेंटल आर्किटेक्चर की रिसर्च यूनिट ने इसके लिए 100 घरों में स्टडी की थी. इसमें उन्होंने पाया था कि 87% लोग ठंडे मौसम में अपने कपड़े घर के अंदर सुखाते थे.
घर के अंदर कपड़े सुखाने से फफूंदी कैसे बनती है
जब गीले कपड़े घर के अंदर सूखने के लिए टांग दिए जाते हैं तो वो आसपास की हवा में लगभग दो लीटर पानी छोड़ते हैं. पर्याप्त वेंटिलेशन के बिना यह नमी वहीं बनी रहती है जिससे दीवारों, छतों और यहां तक कि कपड़ों में भी फफूंदी लग जाती है.
विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि फफूंदी के संपर्क में आने से अस्थमा, COPD या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों से पहले से जूझ रहे लोगों को परेशानी हो सकती है. फंगल के कणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस की नली में सूजन आ सकती है. सांस की समस्याएं बढ़ सकती हैं और कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है.
मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के नेशनल एस्परगिलोसिस सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर डेविड डेनिंग ने बताया कि ज्यादातर स्वस्थ लोग फंगस से बच सकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को इससे काफी खतरा रहता है. वो बताते हैं कि फफूंदी अस्थमा के मरीजों में खांसी और सांस लेने की दिक्कत को बढ़ा सकती है जबकि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह पल्मोनरी एस्परगिलोसिस का कारण बन सकती है. यह एक गंभीर इन्फेक्शन है जो फेफड़ों को स्थायी और कभी-कभी जानलेवा नुकसान पहुंचा सकता है.
नमी से बढ़ सकता है डस्ट माइट्स का खतरा
इस रिसर्च में शामिल रिसर्चर रोजाली मेनन ने कहा कि लोगों को यह पता नहीं था कि गीले कपड़े अंदर सुखाने से अंदर की हवा में कितनी नमी बढ़ जाती है.
उन्होंने कहा, लोगों के घरों में जाकर हमने देखा कि वो अपने लिविंग रूम और बेडरूम में कपड़े सुखा रहे थे. कुछ लोग तो सचमुच इससे घर सजा रहे थे लेकिन सिर्फ एक बार कपड़े धोने से दो लीटर पानी हवा में निकलता है.
कुल 75% घरों में जो अलग-अलग तरह के थे, नमी का लेवल इतना ज्यादा था कि इससे वहां डस्ट माइट्स बढ़ सकते थे. डस्ट माइट्स घरों में मौजूद धूल में पाए जाने वाले बहुत छोटे, सूक्ष्म कीड़े होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता.
घर में लग सकती है फफूंदी और बैक्टीरिया
रिसर्च के दौरान टीम ने पाया कि घर के अंदर गीले कपड़े सुखाने और फफूंदी के बीच भी मजबूत संबंध पाया गया. इसके पीछे एक खास तरह का फफूंदी का बीजाणु था जो कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में फेफड़ों में इन्फेक्शन का कारण बनता है. हैरानी की बात थी जितने घरों के सैंपल लिए गए उनमें 25% घरों में यह पाया गया.
इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज रिसर्च काउंसिल द्वारा फंडेड यह रिसर्च, घर के अंदर कपड़े सुखाने के असर को ट्रैक करने वाली पहली रिसर्च थी. सर्वे किए गए सभी तरह के घरों में कपड़े सुखाने के लिए सही जगह की कमी पाई गई. इसके बाद रिसर्चर ने बताया है कि नए घरों में कपड़े सुखाने के लिए खास जगहें बनाई जाएं.