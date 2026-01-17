Winter Fruits: ठंड में फल खाने से लगता है डर? जरूर खाएं, बीमारियां रहेंगी 10 फुट दूर

सर्दियों का मौसम आरामदायक, सुकून देने वाला और खुशनुमा होता है लेकिन सेहत के लिहाज से यह काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है और अपने साथ कई वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, कॉमन कोल्ड, निमोनिया जैसी बीमारियां लाता है. ऐसे में शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए सर्दियों में खासतौर पर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बेहद जरूरी हो जाता है.

और पढ़ें

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं

जब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड्स की बात आती है तो सर्दियों में फलों से बेहतर कुछ नहीं है. कई फल विटामिन C से भरपूर होते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सबसे मदद करते हैं. सर्दियां इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाने का सबसे सही समय है क्योंकि इसी समय आपको मौसमी और साल भर मिलने दोनों तरह के फल मिलते हैं जो एक-साथ मिलकर आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे फल बता रहे हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए सुपरफूड बताए जाते हैं और सर्दियों में हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए.

संतरा आपको रखेगा बीमारियों से दूर

संतरे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफी मदद करता है. संतरे विटामिन C और कैल्शियम से भरपूर होते हैं. डॉक्टरों का मानना ​​है कि रोज एक संतरा खाने से शरीर में विटामिन C की रोजाना की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाती है.

इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक होने के अलावा संतरे त्वचा को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने में भी मदद करते हैं, वजन कम करने में मदद करते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मदद करते हैं.

कीवी भी रखेगा इम्यूनिटी मजबूत

संतरे के अलावा कीवी भी बेहतरीन फल है जो न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है. साथ ही यह भी विटामिन C का एक समृद्ध स्रोत है और इसे इम्यून सिस्टम के लिए सुपरफूड माना जाता है. विटामिन C से भरपूर होने के कारण यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है और आपको आसानी से और बार-बार बीमार पड़ने से बचाता है.

क्रैनबेरीज खाएं

संतरे और कीवी के अलावा क्रैनबेरी भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है. क्रैनबेरी विटामिन C से भरपूर होती हैं. ये मीठी, सुंदर दिखने वाली और लाल रंग की बेरीज बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा कम करने में भी मदद करती हैं. आप क्रैनबेरीज को अपने सलाद, फ्रूट बाउल, स्मूदी और ब्रेकफास्ट सीरियल में डालकर खा सकते हैं.

अनार है सुपरफूड

सर्दियों के मौसम में ठंडी और तेज हवा उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा करती है जिन्हें पहले से ही गठिया की बीमारी है क्योंकि इससे जोड़ों में दर्द और अकड़न बढ़ जाती है. ऐसे में सर्दियों में अनार खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि अनार में विटामिन K भरपूर मात्रा में होता है जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने के साथ-साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फल भी है.

अमरूद भी है विटामिन सी से भरपूर

अमरूद लगभग हर सीजन में पाया जाता है. अमरूद हाई विटामिन सी वाला फल है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. इनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है जो ज्यादातर लोगों को पसंद आता है. अमरूद में भरपूर पोषण होता है क्योंकि इनमें फाइबर, पोटैशियम, विटामिन A, कॉपर, फोलेट और पेक्टिन होता है.

