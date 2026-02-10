scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कॉमेडियन ने इंजेक्शन से घटाया 22 किलो वजन... बताया, दवा लेने के बाद क्या-क्या हुआ?

कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज (Comedian Aishwarya Mohanraj) ने वेट लॉस दवा मौनजारो (Mounjaro) का इस्तेमाल करके अपना 6 महीने में 22 किलो वजन कम किया है. इंजेक्शन के इस्तेमाल से क्या-क्या हुआ, इस बारे में उन्होंने बताया है.

Advertisement
X
कॉमेडियन ने वेट लॉस इंजेक्शन से वजन घटाने की बात कबूल की है. (Photo: Instagram/AishwaryaMohanraj)
कॉमेडियन ने वेट लॉस इंजेक्शन से वजन घटाने की बात कबूल की है. (Photo: Instagram/AishwaryaMohanraj)

भारत में वेट लॉस दवाएं ऑफिशिअल रूप से लॉन्च हो चुकी हैं और कई लोग डॉक्टर की सलाह पर उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं. हाल ही में एक कॉमेडियन ने खुलासा किया है कि उसने वेट लॉस इंजेक्शन के इस्तेमाल से 6 महीने में 22 किलो वजन कम किया है. उन्होंने 15 मिनट के यूट्यूब वीडियो में अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में खुलकर बात की है. वजन कम करने वाली कॉमेडियन का नाम ऐश्वर्या मोहनराज है जिन्होंने वेट लॉस के लिए मौनजारो का इस्तेमाल किया है. 

पहले बहुत पतली थीं ऐश्वर्या

ऐश्वर्या ने वीडियो में बताया, 'मैं बचपन से ही दुबली-पतली थी लेकिन 20 साल की उम्र के बाद स्थिति बदल गई. 2021 की शुरुआत में मेरा वजन 51 किलो था और शादी के बाद मेरा वजन अचानक से बढ़ गया. शादी के समय मेरा वजन करीब 64 किलो था और 6 महीने के अंदर ही यह 72-74 किलो तक पहुंच गया था.'

सम्बंधित ख़बरें

फिटनेस कोच ने रोजाना चावल खाते हुए घटाया 22 किलो वजन, बताया कैसे (Photo- Pixabay)
चावल वाली डाइट के साथ घटाया 22 kg वजन, बस किए ये 3 काम
Ishita Dutta weight loss secret
'दृश्यम' एक्ट्रेस ने 60 दिनों में कैसे घटाया 15 किलो वजन? जानें
हेल्दी और फिट रहने के लिए एक दिन में कितनी रोटियां खाएं (Photo- Pixels)
ज्यादा रोटियां तो नहीं खा रहे? जानें एक दिन में कितनी चपाती खाएं
weight-loss-effective-tips
दिल्ली की लड़की ने घटाया 25 Kg वजन, खुद बताए वेट लॉस के 4 तरीके
Weight loss women
ChatGPT से सीखा वेट लॉस का तरीका, मां बनने की जिद में घटाया लिया 68 Kg वजन

लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या को पीसीओडी (पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर) और हाइपोथायरायडिज्म की शिकायत भी थी जिन्होंने उनके वेट गेन में मदद की. ये दोनों समस्याएं उनकी परिवारिक हिस्ट्री में रही हैं इसलिए उन्हें भी इसकी शिकायत हुई.

वजन कम करने के लिए उन्होंने गर्भनिरोधक गोलियां और बाद में मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं भी लीं क्योंकि उनका पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा था.

डाइट से भी नहीं मिले रिजल्ट

Advertisement

ऐश्वर्या ने एक्सरसाइज, डाइट में बदलाव किया और प्रोफेशनल की सलाह ली लेकिन उनको संतोषजनक परिणाम नहीं मिले. 2025 की शुरुआत में जब अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज और लंबे समय से बढ़ते जा रहे वजन को कंट्रोल करने के लिए वीकली इंजेक्शन मौनजारो लेने का फैसला किया.

इंजेक्शन लेने पर क्या हुआ?

ऐश्वर्या के अनुसार, इंजेक्शन लेने से उनका वजन तेजी से कम तो हुआ लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हुए. उन्होंने बताया कि शुरुआती हफ्तों में उन्हें मतली की शिकायत हुई, भूख बहुत कम लगने लगी और तेजी से वजन घटने के कारण बाल झड़ने लगे. साथ ही जहां पिछले कई सालों से उनके पीरियड्स सही समय पर नहीं आते थे, वो भी रेगुलर हो गए.

रोज एक्सरसाइज भी करती थीं.

ऐश्वर्या ने वीडियो में बताया कि वह रोजाना एक्सरसाइज करती थीं और उन्होंने जंक फूड खाना पूरी तरह बंद कर दिया था. इसके अलावा उन्होंने प्रोटीन का सेवन बढ़ा दिया था और रेस्ट वाले दिन भी करीब 10 हजार कदम जरूर चलती थीं. 6 महीने में उनका वजन 74 से 52 किलो हो गया था यानी कि वो 22 किलो वजन कम कर चुकी थीं. 

सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर किया

ऐश्वर्या ने वीडियो में अपने यूजर्स को बार-बार बताया कि मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूं. मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं और किसी भी प्रकार की दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने पर जोर दिया. इसकी कीमत बताते हुए उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन की कीमत करीब 4 हजार रुपये है जो भारतीयों की पहुंच से काफी बाहर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement