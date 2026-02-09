scorecardresearch
 
Chocolate Day Special: ना ज्यादा मेहनत और ना खर्च, बस 3 चीजों से घर पर बनाएं बेकरी जैसी महंगी चॉकलेट, खुश हो जाएगा आपका पार्टनर

Chocolate Day Special: आज चॉकलेट डे पर अगर आप भी अपने पार्टनर को कुछ अच्छा सा सरप्राइज देना चाहते हैं या फिर चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस बार उन्हें अपने हाथ से बनीं चॉकलेट गिफ्ट करें. प्यार से घर पर बनाई चॉकलेट उनके लिए यादगार गिफ्ट होगी. यहां हम आपको बस 3 चीजों से बाजार जैसी फैन्सी चॉकलेट बनाने की रेसिपी बता रहे हैं.

पार्टनर के लिए बनाएं होमेमेड चॉकलेट (Photo:ITG)
पार्टनर के लिए बनाएं होमेमेड चॉकलेट (Photo:ITG)

आज चॉकलेट डे है और इस दिन प्रेमी जोड़े चॉकलेट के जरिए अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं. आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और जब बात चॉकलेट की हो तो फिर तो ये आपके प्यार को सीधा मंजिल तक ले जा सकती है, बस आपको इसे बड़े प्यार से गिफ्ट करना आना चाहिए. चॉकलेट डे के इस खुशनुमा माहौल में अगर आप अपने पार्टनर को कुछ खास सरप्राइज देना चाहते हैं तो घर पर बेकरी स्टाइल होममेड चॉकलेट्स बनाना एक बेहतरीन आइडिया है. 

किचन में बनाएं बेकरी स्टाइल चॉकलेट

हाथ से बनी चॉकलेट का स्वाद और प्यार किसी भी महंगे ब्रांड की चॉकलेट से कहीं ज्यादा होता है. इसमें न केवल पार्टनर के प्रति आपका प्यार झलकेगा बल्कि इसे आप अपने पार्टनर की पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं तो फिर आइए जानते हैं कि बेकरी जैसी फिनिशिंग वाली चॉकलेट आप अपने किचन में कैसे बना सकते हैं.

चॉकलेट बनाने के लिए चाहिए हैं ये चीजें
जरूरत के अनुसार डार्क या मिल्क चॉकलेट (ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है)

कुछ भुने हुए बादाम और काजू (बारीक कटे हुए)

किशमिश या ड्राइड बेरीज (दोनों भी ले सकते हैं)

चॉकलेट मोल्ड (सिलिकॉन का सांचा)

बनाने का तरीका

सबसे पहले चॉकलेट कंपाउंड को छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इसे डबल बॉयलर विधि (गर्म पानी के पतीले के ऊपर कांच का कटोरा रखकर) से चॉकलेट को पिघलाएं या फिर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें.

ध्यान रहे कि चॉकलेट में पानी की एक बूंद भी न जाए वरना ये खराब हो जाएगी. इसे तब तक चलाएं जब तक यह पूरी तरह चमकदार और रेशमी न हो जाए.

अब पिघली हुई चॉकलेट में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और बेरीज मिलाएं.

इस मिश्रण को चम्मच की मदद से चॉकलेट मोल्ड्स में भरें. मोल्ड को हल्का सा टैप करें ताकि हवा के बुलबुले निकल जाएं.

इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. जब चॉकलेट सख्त हो जाए तो मोल्ड से बाहर निकाल लें. आपकी बेकरी स्टाइल चॉकलेट तैयार है. इसे अच्छे से बॉक्स में डालकर रैप करके अपने पार्टनर को गिफ्ट करें.

