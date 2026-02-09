scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade conditioner for Hair: एलोवेरा से घर पर बनाएं नेचुरल कंडीशनर, बेजान बालों को मिलेगी नई जान

प्रदूषण और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बालों को बेजान बना देते हैं, ऐसे में प्राकृतिक चीजों से घर पर बने कंडीशनर बालों को बिना नुकसान पहुंचाए गहराई से पोषण देते हैं. ये घरेलू नुस्खे न केवल बालों का फ्रिज़ कम करते हैं, बल्कि उन्हें नेचुरल शाइन और मजबूती भी प्रदान करते हैं.

Advertisement
X
एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत शानदार होता है. (PHOTO:ITG)
एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत शानदार होता है. (PHOTO:ITG)

Homemade conditioner for Hair: खराब पानी और लाइफस्टाइल की वजह से बालों की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे अधिकतर लोग परेशान हैं. आजकल प्रदूषण, धूल-मिट्टी, गलत खान-पान और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से बाल रूखे, बेजान और फ्रिज़ी हो जाते हैं. बाल तेजी से झड़ रहे हैं, कम उम्र में ही गंजापन का लोग शिकार हो रहे हैं. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो देसी चीजों के जरिए आप घर पर ही कंडिशनर बना सकते हैं. बालों पर घरेलू चीजों से बना कंडीशनर लगाने से बाल हेल्दी होने के साथ-साथ शाइनी भी होंगे. 

ऐसे में बालों को पोषण देने के लिए कंडीशनर बेहद जरूरी होता है, हालांकि बाजार में मिलने वाले कंडीशनर तुरंत असर दिखाते हैं. लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान भी पहुंच सकता है, यही वजह है कि अब लोग घर पर बने नेचुरल कंडीशनर की ओर रुख कर रहे हैं.

अच्छी बात यह है कि घरेलू कंडीशनर न सिर्फ सुरक्षित होते हैं, बल्कि बालों को नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस भी देते हैं.घर पर कंडीशनर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको महंगे सामान की भी जरूरत नहीं पड़ती. 

सम्बंधित ख़बरें

सर्दियों में रात भर रखा आटा सही या गलत? जानें...
Sonam Kapoor (Photo: ITG)
सोनम कपूर ने गोद भराई में लहंगा पहन फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, डीपनेक ब्लाउज ने लुक को बनाया ग्लैमरस
Peanuts Shells Skincare (Photo: ITG)
मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल कर चमकाएं चेहरा! बाल भी करेंगे शाइन
Chocolate Rolls (Photo: ITG)
बिना ओवन तवे पर 5 मिनट में बनाएं चॉकलेट स्विस रोल, सब बनेंगे फैन
Radhika and Shloka Ambani Looks
छह गज की साड़ी में श्लोका और लहंगे में राधिका, अंबानी बहुओं का रॉयल लुक

पाकिस्तानी कंटेट क्रिएटर ने बताई ये आसान रेसिपी

  • 2 चम्मच एलोवेरा जेल
  • 1चम्मच नारियल तेल
  • आधा चम्मच शहद
  • गर्म पानी

कैसे बनाएं कंडीशनर

  • एलोवेरा जेल में नारियल तेल और शहद मिलाएं
  • फिर इसमें गर्म पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें.
  • इसे ज्यादा नहीं बनाना चाहिए और हर बार फ्रेश बनाना सही होता है.

ये देसी कंडीशनर भी हैं बेहद कमाल

एलोवेरा-गुलाब जल कंडीशनर 

एलोवेरा में मौजूद विटामिन A, C और E बालों को अंदर से मॉइश्चराइज करते हैं, इससे बाल सॉफ्ट और शाइनी होते हैं. इसे बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नारियल तेल और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं. शैम्पू के बाद इसे बालों की लंबाई में लगाएं और 5–7 मिनट बाद धो लें.

Advertisement

दही-शहद कंडीशनर

अगर आपके बाल ज्यादा फ्रिज़ी हैं तो दही और शहद का कंडीशनर बेहतरीन ऑप्शन है, दही बालों को पोषण देता है और शहद उनमें नमी बनाए रखता है.इसे बनाने के लिए 3 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद मिलाएं और शैम्पू के बाद बालों में लगाएं, 10 मिनट बाद पानी से धो लें. 

केला कंडीशनर

डैमेज्ड और कमजोर बालों के लिए केला कंडीशनर बहुत फायदेमंद होता है. केला बालों को स्ट्रॉन्ग करता है और उन्हें टूटने से भी बचाता है. इसके के लिए एक पके केले को अच्छी तरह मैश करें, उसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं और उसे बालों में लगा लें. करीबन 10 से 12 तक रखने के बाद इसे पानी से धो लीजिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement