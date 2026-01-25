scorecardresearch
 
How To Make Paneer Paratha: अब नहीं फटेगा पनीर का पराठा, रणवीर बरार की इस ट्रिक से फूलेगा गुब्बारे जैसा, मिलेगा ढाबे वाला स्वाद

पनीर पराठा न केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि यह सेहत का भी खजाना है. लेकिन कई लोगों को इसे बनाने में मुश्किल लगता है. यहां हम आपको इसकी आसान रेसिपी बता रहे हैं.

रणवीर बरार ने बताई पनीर पराठा की आसान ट्रिक (ITG)
रणवीर बरार ने बताई पनीर पराठा की आसान ट्रिक (ITG)

पनीर भारतीय खासकर वेजिटेरियन लोगों की पहली पसंद होता है. इससे तमाम तरह के व्यंजन बनते हैं. ना केवल स्वाद बल्कि सेहत के मामले में भी पनीर का जवाब नहीं. शाकाहारियों के लिए पनीर प्रोटीन का सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट स्रोत होता है.

कैल्शियम और विटामिन B12 से भरपूर पनीर न केवल हड्डियों को मजबूती देता है बल्कि मांसपेशियों के विकास और एनर्जी लेवल को बनाए रखने में भी मदद करता है. सुबह के नाश्ते में पनीर पराठा आपके लिए हेल्दी और प्रोटीन रिच ऑप्शन हो सकता है. यहां हम आपको मशहूर सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार की पनीर के पराठे की रेसिपी बता रहे हैं.

पनीर पराठा रेसिपी 
इसके लिए 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर, 2 कप गेहूं का आटा, 1 बारीक कटा प्याज, 2 हरी मिर्च, हरा धनिया, आधा चम्मच अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक चाहिए.

बनाने का तरीका

इसके लिए एक बर्तन में गेंहू का आटा लें. रणवीर बरार इसमें थोड़ा मैदा भी मिलाते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं. इसके बाद इसमें थोड़ा नमक, देसी घी और अजवायन मिलाकर पानी से इसे नरम गूंथ लें और इसे कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रख दें.

अब एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें, इसमें बारीक कटा प्याज, फूलगोभी चॉप की हुई, हरी मिर्च, हरा धनिया चॉप किया हुआ लें. फिर इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और अपनी पसंद के अनुसार चाट मसाला भी मिला सकते हैं.

आटे की छोटी लोई लें, उसे कटोरी जैसा आकार दें और बीच में 2 चम्मच पनीर की स्टफिंग भरें.

लोई को बंद करके हल्के हाथों से पराठे जैसा बेल लें.

तवे पर मध्यम आंच पर घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें. आपके प्रोटीन से भरपूर पराठें तैयार हैं.

