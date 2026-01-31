scorecardresearch
 
Skin Care Tips: झुर्रियों और दाग-धब्बों को कहें अलविदा! चेहरे पर लगाएं घर का बना Banana Face Mask

Banana Face Mask: केला सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद है. इसमें मौजूद विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल ऑयल्स स्किन को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे स्किन सॉफ्ट, स्मूद और चमकदार बनती है.

बनाना फेस मास्क जो झुर्रियां और डार्क स्‍पॉट्स कम करने में करेगा मदद (Photo- Pixabay & Getty Image)
Banana Face Mask For Glowing Skin: खूबसूरत और हेल्दी स्किन पाने के लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती. कई बार हमारी रसोई में मिलने वाली चीजें ही स्किन के लिए काफी होती हैं. केला भी ऐसा ही एक फल है जो खाने के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप ड्राईनेस, डलनेस, डार्क स्पॉट्स या झुर्रियों जैसी स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो केला फेस मास्क आपके लिए एक आसान और नेचुरल उपाय हो सकता है.

आज हम इस खबर में जानेंगे कि केला फेस मास्क कैसे बनाया जाता है और इसका सही तरीके से चेहरे पर इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे.

केले से बना फेस मास्क क्यों है इतना खास?
केले में मौजूद विटामिन A स्किन की ड्राईनेस को कम करता है, जबकि विटामिन C स्किन पर ग्लो लाने और डार्क स्पॉट्स कम करने में मदद करता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और झुर्रियां व फाइन लाइन्स जैसे एजिंग के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं. साथ ही, केले में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग गुण भी होते हैं जो स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करते हैं. 

इस फेस मास्क की एक खासियत यह भी है कि इसे बनाने में किसी तरह के महंगे सामान की जरूरत नहीं होती. इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आसानी से आपकी रसोई में मिल जाती हैं.

केले के फेस मास्क के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1 पका हुआ केला
  • 1 छोटा चम्मच शहद
  • 1 छोटा चम्मच नींबू का रस या दूध 

स्किन की जरूरत के हिसाब से क्या मिलाएं
अगर आपको झुर्रियों की समस्या है तो  1 छोटा चम्मच दही मिलाएं, डार्क स्पॉट्स से परेशान हैं तो 1 छोटा चम्मच हल्दी या एलोवेरा जेल मिलाएं. वहीं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल या नारियल तेल मिलाएं.

बनाना फेस मास्क बनाएं कैसे?
केले को छीलकर एक साफ कटोरी में अच्छे से मैश कर लें. इसमें शहद और अपनी स्किन की जरूरत के अनुसार बाकी चीजें डालकर अच्छी तरह मिला लें. सब चीजों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें, अब चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद उंगलियों या ब्रश की मदद से मास्क को अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लें.

मास्क को लगभग15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें और हल्के हाथों से पोंछ लें. आखिर में हल्का मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगा लें. अच्छे रिजल्ट के लिए इस फेस मास्क को हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाना सही होता है.

---- समाप्त ----
