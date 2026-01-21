scorecardresearch
 
कूड़ा नहीं कीमती हैं अनार के छिलके... ये 5 फायदे जान नहीं करेंगे फेंकने की भूल

Pomegranate peels benefits: अनार को दुनिया के सबसे सेहतमंद फलों में गिना जाता है लेकिन हर कोई अनार खाकर इसके छिलके फेंक देता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अनार के साथ ही उसका छिलका भी सेहत के लिए वरदान हो सकता है.

अनार के छिलके भी होते हैं फायदेमंद (Photo: ITG)
अनार एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल भारत में एक फल नहीं बल्कि दवाई के तौर पर होता है. खून की कमी हो गई या कोई बीमार हो...हर मौके पर लोग अनार का ही नाम लेते हैं. वास्तव में इसे स्वाद से ज्यादा फायदे के लिए खाया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि फायदों के मामले में अनार का छिलका भी उससे कम नहीं होता है. असल में अनार का छिलका पॉलीफेनॉल्स और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो आपके कई काम आ सकता है.

अनार की तरह कीमती है उसका छिलका

अनार के छिलके का ज्यादातर इस्तेमाल इसे सुखाकर और उसका पाउडर बनाकर किया जाता है.  अनार के छिलके स्किन के लिए तो किसी वरदान की तरह हैं. अनार के छिलके में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं इसलिए ये त्वचा के लिए एक प्राकृतिक सनस्क्रीन और बेहतरीन एक्सफोलिएटर का काम करता है जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर रंगत निखारता है.  यहां हम आपको इसके फायदे और इस्तेमाल करने का बता रहे हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

अनार के छिलके के पाउडर में गुलाब जल या दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं. यह झुर्रियों को कम करता है और त्वचा में कोलेजन बढ़ाता है.

इस पाउडर में थोड़ी चीनी और शहद मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें. यह डेड स्किन और ब्लैकहेड्स हटाने में बहुत कारगर है.

अनार के छिलके के शरीर को भी होते हैं कई लाभ

1- पॉलीफेनोल्स और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होने की वजह से अनार शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. 

2-अनार के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स त्वचा को सूरज की हानिकारक UV किरणों से बचाने, टैनिंग कम करने और कोलेजन को बनाए रखने में मदद करते हैं.

3-इसके छिलके को पानी में उबालकर कुल्ला करने से गले की खराश और मसूड़ों की बीमारियों में तुरंत आराम मिलता है. पानी में इसका पाउडर घोलकर कुल्ला करने से सांसों की बदबू भी दूर होती है. 

4-अनार के छिलकों के पाउडर को दांतों पर घिसने से मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और सूजन की दिक्कत में आराम मिलता है.

5- आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन अनार के छिलके के पाउडर बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है. इसे अपने हेयर ऑयल या हेयर मास्क में मिलाएं और  स्कैल्प पर लगाएं. इससे इन्फेक्शन खत्म होता है और बालों का झड़ने भी रुकता है.

