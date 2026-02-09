Glowing Skin Secrets: हैदराबाद की शहजादी जैसा चाहिए ग्लोइंग फेस, आपकी रसोई में छुपा है उनका सीक्रेट

Aditi Rao Hydari Glowing Skin Secrets: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की गिनती उन एक्ट्रेसेज में होती है, जिनकी स्किन बिना मेकअप के भी चमकती है. अदिति हैदराबाद के शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उन्हें अक्सर 'हैदराबाद की राजकुमारी' कहा जाता है. हैदराबाद की शहजादी अदिति का सॉफ्ट, क्लियर और रॉयल ग्लो देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि इसके पीछे महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स या एक्सपर्ट ट्रीटमेंट्स होंगे. उनके चेहरे की चमक देखकर लोगों को लगता है कि वो महंगे प्रोडक्ट्स लगाती होंगी, लेकिन ‘हीरामंडी’ एक्ट्रेस ने खुद बताया कि उनकी खूबसूरती का राज किसी लग्जरी ब्रांड में नहीं, बल्कि उनके किचन में छुपा है.

और पढ़ें

मां से मिला नेचुरल स्किनकेयर का मंत्र

अदिति राव हैदरी ने हाल ही में बताया कि उनका स्किनकेयर रूटीन उन्हें उनकी मां से विरासत में मिला है. अदिति स्किनकेयर को पोषण का हिस्सा मानती हैं. उनके मुताबिक, जो चीजें शरीर को अंदर से हेल्दी बनाती हैं, वही स्किन के लिए भी फायदेमंद होती हैं. वह ट्रेंड्स या वायरल ब्यूटी रूटीन को फॉलो नहीं करतीं, बल्कि अपनी स्किन की जरूरतों को समझती हैं.

रसोई में छिपा है ब्यूटी का सीक्रेट

इंटरव्यू के दौरान अदिति हंसते हुए कहती है, 'मैं अपना किचन चेहरे पर लगाती हूं. ये मुझे मेरी मां ने सिखाया है. किचन में जो भी मिलता है., शायद बैंगन नहीं. लेकिन बाकी चीजें मैं चेहरे पर लगाती हूं. जो मैं खाती हूं, वही मेरी स्किन पर भी जाता है.'

किचन की ये चीजें देती हैं ग्लो

अगर आप भी अदिति की तरह नेचुरल और हेल्दी स्किन चाहते हैं, तो इन घरेलू चीजों को रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement

शहद: शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जो स्किन में नमी को लॉक करने का काम करता है. इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है और नेचुरल ग्लो आता है. ड्राई और डल स्किन वालों के लिए शहद बेहद फायदेमंद माना जाता है.

हल्दी: हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन को साफ और हेल्दी बनाए रखते हैं. यह दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करती है और चेहरे की रंगत निखारने का काम करती है. सही मात्रा में इस्तेमाल करने से स्किन में नेचुरल ब्राइटनेस आती है.

दही: दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को अंदर से साफ करता है और उसे स्मूद बनाता है. चेहरे पर दही लगाने से डेड स्किन हटती है और त्वचा फ्रेश नजर आती है, यह टैनिंग और रूखापन कम करने में भी मददगार है.

एलोवेरा जेल: एलोवेरा जेल अपनी ठंडक देने वाली खूबियों के लिए जाना जाता है. यह स्किन को हाइड्रेट करता है, जलन और रेडनेस को शांत करता है और त्वचा को सॉफ्ट बनाता है. नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर हेल्दी और फ्रेश ग्लो नजर आता है.

ओट्स: ओट्स एक माइल्ड नेचुरल एक्सफोलिएटर है, जो स्किन से डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है. इसे दूध या गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने से त्वचा साफ होती है और उसका टेक्सचर बेहतर होता है, बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए.

Advertisement

नारियल तेल: नारियल तेल ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन नेचुरल मॉइश्चराइज़र माना जाता है. यह त्वचा को गहराई से पोषण देता है और रूखेपन को दूर करता है. सही मात्रा में इस्तेमाल करने से स्किन सॉफ्ट, स्मूद और हेल्दी बनी रहती है.

अदिती राव हैदरी

ग्लोइंग स्किन के लिए क्या है असली सीक्रेट?

अदिति राव हैदरी के मुताबिक, अच्छी स्किन के लिए न तो जल्दबाजी करनी चाहिए और न ही ट्रेंड्स के पीछे भागना चाहिए. सही खानपान, नेचुरल इंग्रीडिएंट्स और थोड़ा सब्र यही खूबसूरती का असली मंत्र है.

---- समाप्त ----