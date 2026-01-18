सर्दियों में रोज खाएं हलीम का एक लड्डू, पहलवानों जैसा मजबूत बनेगा शरीर! शेफ संजीव कपूर ने बताई रेसिपी

Halim Laddoo Recipe: लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू और गुड़ से बनी मिठाइयों का स्वाद तो हर किसी ने लिया होगा, लेकिन अगर आप ठंड में इस बार कुछ अलग और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो हलीम के बीजों से बने लड्डू बेहतरीन ऑप्शन हैं. कड़ाके की ठंड में ये लड्डू न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं बल्कि जोड़ों के दर्द, कमजोरी, इम्यूनिटी और महिलाओं की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.
मशहूर शेफ संजीव कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हलीम के लड्डुओं की खूब तारीफ की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अलिव यानी हलीम के लड्डू सिंपल जरूर लगते हैं, पर सर्दियों में बॉडी के लिए काफी उपयोगी होते हैं. आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर, सर्दियों में इम्यूनिटी, डाइजेशन और ओवरऑल बैलेंस के लिए बहुत फायदेमंद है.'
सबसे पहले आधा कप हलीम के बीज पैन में डालकर 2 से 3 मिनट तक हल्का भून लें. इसके बाद बीजों को एक कटोरे में निकालकर उसमें 1 कप नारियल पानी डालें और 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें, ताकि बीज अच्छी तरह फूल जाएं.
अब इस मिक्चर में कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, गुड़ और कटे हुए बादाम डालकर अच्छे से मिला लें. दूसरी ओर गैस पर पैन रखें और उसमें 2 चम्मच देसी घी गर्म करें. घी गर्म होते ही पूरा मिक्चर पैन में डाल दें और हल्की आंच पर भूनें.
थोड़ी देर बाद इसमें आधा छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर मिलाएं. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें. मिक्चर ठंडा होने के बाद अपने हाथों से इसके छोटे-छोटे लड्डू बना लें.
हलीम के बीजों को आयुर्वेद में एक ताकतवर सुपरफूड माना जाता है. इनमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और उसमें ताकत भी भर देते हैं.
जोड़ों और कमर दर्द में राहत
हलीम के बीज हड्डियों को मजबूत करते हैं और सर्दियों में होने वाले दर्द से राहत दिलाते हैं.
इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार
ठंड के मौसम में बार-बार सर्दी-खांसी से बचाव के लिए यह लड्डू काफी फायदेमंद हैं.
आयरन की कमी दूर करें
महिलाओं में होने वाली खून की कमी को दूर करने में हलीम के बीज मदद करते हैं.
महिलाओं की सेहत के लिए खास
पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद कमजोरी दूर करने में ये लड्डू असरदार हैं.
एनर्जी बूस्टर
रोजाना 1 लड्डू खाने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है, इसलिए ठंड के मौसम में हलीम के बीजों का लड्डू लोग अक्सर बनाते और खाते हैं.
हलीम के बीज सेहत के लिए फायदेमंद जरूर हैं, लेकिन इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. ज्यादा सेवन से पेट में गैस, दस्त या एसिडिटी की समस्या हो सकती है. डायबिटीज के मरीज गुड़ की मात्रा कम रखें और गर्भवती महिलाएं सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.