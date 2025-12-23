सर्दियों में रोजाना पिएं ये 'पंजाबी दूधी', शरीर में आ जाएगी पहलवानों जैसी ताकत! शेफ कुणाल ने बताई रेसिपी

Winter Special Drink: सर्दियों का मौसम आते ही गरम-गरम चीजें खाने-पीने का मन करता है और खासतौर पर इस मौसम में ऐसी चीजें खाना फायदेमंद होता है. जो शरीर को गर्मी देती हैं. इसलिए गुड़, ड्राईफ्रूट्स के अलावा इस मौसम में लोग कई देसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं. ठंड में एक ऐसा ड्रिंक मिल जाए जो टेस्टी भी हो और सेहत के लिए फायदेमंद भी, तो मजा दोगुना हो जाता है. ऐसे ही एक खास विंटर ड्रिंक की रेसिपी मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसका नाम है पंजाबी दूधी. अगर आप भी इस ठंडी गाजर के हलवे के अलावा कुछ नया तलाश कर रहे थे, तो यह आपके लिए है, क्योंकि मीठे के साथ-साथ से शरीर को गर्मी भी देती है.

और पढ़ें

क्या है पंजाबी दूधड़ी?

शेफ कुणाल कपूर ने 19 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम पर इस पारंपरिक रेसिपी को शेयर करते हुए बताया कि यह ड्रिंक सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखती है और बहुत पौष्टिक होती है. शेफ ने फैंस को इस रेसिपी को बनाकर भी दिखाया है, जिसे बनाना भी काफी आसान है और यह बहुत स्वादिष्ट भी है.

शेफ कुणाल बताते हैं कि बचपन में उनकी दादी सर्दियों में बच्चों के लिए एक खास दूध बनाती थीं, जिसे पंजाबी में दूधी कहा जाता है. यह दूध न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि ताकत बढ़ाने वाला भी माना जाता है. पहले के समय में यह दूध पहलवानों को भी दिया जाता था.

दूधी पेस्ट कैसे बनाएं?

पंजाबी दूधी बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स और बीजों को तैयार किया जाता है.

Advertisement

खसखस

बादाम

काजू

खरबूजे के बीज

इन सभी को लगभग 1 घंटे तक पानी में भिगो दें.इसके बाद सबको अलग-अलग छान लें और मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें. आप चाहें तो पेस्ट थोड़ा दरदरा रखें या बिल्कुल स्मूद भी बना सकते हैं. शेफ कुणाल के मुताबिक हल्का दरदरा पेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है. अब इस पेस्ट को देसी घी में धीमी आंच पर भूनें. जब पेस्ट हल्का सुनहरा हो जाए और खुशबू आने लगे, तब समझ लें कि यह तैयार है. आप चाहे तो इस पेस्ट को 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं.

पंजाबी स्टाइल कढ़ा दूध कैसे बनाएं?

सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें.

अब इसमें तैयार दूधी पेस्ट डालें.

स्वाद के अनुसार चीनी मिलाएं.

थोड़ा सा हरी इलायची पाउडर डालें.

2-3 मिनट तक फिर से उबालें.

अगर किसी ड्राई फ्रूट के टुकड़े बड़े रह जाएं, तो चम्मच से हल्का मैश कर सकते हैं.

सर्दियों में पंजाबी दूधी पीने के फायदे

सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है

बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद

एनर्जी और ताकत बढ़ाने वाली

स्वाद में बेहद लाजवाब

शेफ कुणाल कहते हैं कि यह देसी ड्रिंक आज भी पंजाब के कई घरों और गलियों में सर्दियों के मौसम में मिल जाती है. इसे बच्चों को जरूर दें, खुद भी पिएं.यह ड्रिंक थोड़ी कैलोरी वाली जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा पौष्टिक और हेल्दी है.



---- समाप्त ----