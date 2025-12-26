scorecardresearch
 
गेहूं छोड़ खाना शुरू करें इस अनाज की रोटियां, तेजी से घटेगा वजन, शेफ संजीव कपूर ने बताया बनाने का सही तरीका

Health and Weight loss: गेहूं छोड़ अगर आप कुछ हेल्दी अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो आपके लिए रागी बेस्ट है. रागी के आटे की रोटियां खाने से वेट लॉस में भी मदद मिलती है और इसके साथ ही यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है. शेफ संजीव कपूर ने नरम रागी रोटियां बनाने की ट्रिक बताई है.

रागी हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है (PHOTO:ITG)
Health and Weight loss: अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं या डायबिटीज-फ्रेंडली डाइट ढूंढ रहे हैं, तो रागी आपकी थाली में बड़ा बदलाव ला सकती है. मशहूर शेफ संजीव कपूर ने रागी रोटी को लेकर एक आसान लेकिन असरदार तरीका बताया, जिससे रोटियां न सिर्फ सॉफ्ट बनती हैं बल्कि स्वाद में भी बेहतरीन होती हैं. वेट लॉस करने वालों के लिए रागी की रोटियां बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं. गेहूं की बजाय कई फिटनेस एक्सपर्ट रागी को अच्छा मानते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, गेहूं की रोटी की जगह रागी रोटी खाने से कैलोरी कंट्रोल होती है. लंबे समय तक पेट भरा रहता है और ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता. बैलेंस डाइट और हल्की एक्सरसाइज के साथ रागी को नियमित रूप से अपने खाने में शामिल करने पर 1–2 किलो फैट लॉस हर महीने तक संभव माना जाता है. हालांकि, यह हर व्यक्ति के शरीर और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है.

संजीव कपूर की सॉफ्ट रागी रोटी बनाने की ट्रिक

अक्सर जो लोग रागी की रोटियां बनाते हैं तो उनका कहना होता है कि यह बहुत सख्त होती हैं. ऐसे में एक इंटरव्यू में शेफ संजीव कपूर ने बताया कि रागी रोटी हार्ड बनने की सबसे बड़ी वजह सही तरीका न अपनाना है. उनका कहना है, 'रागी के आटे में उबलता पानी, नमक और थोड़ा घी डालकर उसे ढककर रखना बेहद जरूरी है. लोग यही स्टेप छोड़ देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि रोटी हार्ड बनती है.'

संजीव कपूर की रागी रोटी रेसिपी

इंग्रेडिएंट्स

  • 1 कप रागी का आटा
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 टेबलस्पून तेल/घी

बनाने का तरीका

  • नॉन-स्टिक पैन में 2 कप पानी उबालें. उसमें नमक और तेल डालें.
  • आंच धीमी करें और रागी का आटा डालकर अच्छे से मिलाएं.
  • गैस बंद करें, ढककर 10–15 मिनट के लिए रख दें.
  • ठंडा होने पर हल्का तेल लगाकर आटा अच्छी तरह गूंथ लें.
  • छोटे पेड़े बनाकर रोटी बेलें.
  • गरम तवे पर दोनों तरफ 2–3 मिनट सेकें और हल्की आंच पर फुला लें.

डायबिटीज में रागी क्यों फायदेमंद है?

मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स में सीनियर डाइटिशियन रिया देसाई ने अनुसार, 'रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इनमें फाइबर भरपूर होता है. ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, पेट भरा रखने और क्रेविंग कम करने में मदद करते हैं.'

रागी के मुख्य फायदे

  • लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स
  • हाई फाइबर
  • आयरन और कैल्शियम से भरपूर
  • वजन घटाने में मदद
  • डायबिटीज मरीजों के लिए सुरक्षित ऑप्शन

गेहूं से बेहतर क्यों है रागी?

अगर आप गेहूं की रोटी से ब्रेक लेकर कुछ हेल्दी अपनाना चाहते हैं, तो रागी रोटी एक बेहतरीन ऑप्शन है. सही तरीके से बनाई गई रागी रोटी न सिर्फ सॉफ्ट होती है, बल्कि वजन घटाने और डायबिटीज कंट्रोल में भी मददगार साबित हो सकती है. गेहूं की रोटी की जगह रागी रोटी खाने से हर महीने 1–2 किलो तक वजन घट सकता है, लेकिन इसके पीछे न्यूट्रिशन कारण है.

रागी में गेहूं की तुलना में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. ज्यादा फाइबर होने के कारण रागी देर से पचती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार खाने की इच्छा कम होती है. इससे कुल कैलोरी इनटेक अपने आप घट जाता है, जिससे वेट लॉस में फायदा मिलता है.

रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं से कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाती है. इससे इंसुलिन स्पाइक कम होता है और शरीर में फैट स्टोर होने का प्रोसेस धीमा पड़ जाता है. यही वजह है कि डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले लोगों के लिए रागी रोटी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है.

इसके अलावा, रागी में मौजूद कैल्शियम और आयरन मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे फैट बर्न करने की शक्ति बढ़ती है. अगर कोई व्यक्ति रोज की डाइट में 2–3 गेहूं की रोटी की जगह रागी रोटी शामिल करें, तली-भुनी चीजों से परहेज रखें और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, तो महीने में 1 से 2 किलो तक वजन कम होना संभव है.

