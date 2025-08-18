scorecardresearch
 

South Style Vada Pav Recipe: मुंबई के वड़ा पाव को मिला साउथ इंडियन ट्विस्ट, जानें आसान रेसिपी

South Style Vada Pav Recipe: मुंबई की फेमस वड़ा पाव रेसिपी में अगर साउथ इंडियन ट्विस्ट दिया जाए, तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है. जानें कैसे कुछ आसान इंग्रेडिएंट्स से आप घर पर बना सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव.

कैसे बनाएं साउथ इंडियन स्टाइल वड़ा पाव? (Photo: AI Generated)
कैसे बनाएं साउथ इंडियन स्टाइल वड़ा पाव? (Photo: AI Generated)

भारत के सभी शहरों में कई तरह के स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं. आलम ये है कि स्ट्रीट फूड्स के लिए इन शहरों को जाना भी जाता है. जैसे यूपी जलेबी-कचौड़ी के लिए मशहूर है, वैसे ही मुंबई का वड़ा पाव भी बहुत फेमस है. यूं तो वड़ा पाव ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसे साउथ इंडियन ट्विस्ट दे दिया जाए तो इसका स्वाद कैसा होगा? अगर नहीं तो आपको इसे खाकर जरूर देखना चाहिए. आज हम आपको साउथ इंडियन ट्विस्ट वाले इस वड़ा पाव की ये खास रेसिपी बताने वाले हैं.

हर बाइट में इसका स्वाद आपको मुंबई की गलियों की याद दिलाएगा. एक कप चाय के साथ इसे खाने का मजा दोगुना हो जाता है. चलिए जानते हैं कैसे बनाया जाता है साउथ इंडियन स्टाइल वड़ा पाव.

वड़ा पाव बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स: 

आलू की फिलिंग (वड़ा) के लिए:
3 मीडियम साउज के आलू (उबले और मसले हुए)
1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च
1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक
आधा छोटा चम्मच जीरा
¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
एक चुटकी हींग
स्वादानुसार नमक
भूनने और तलने के लिए तेल

घोल के लिए:
½ कप बेसन
¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर (अगर फिलिंग में पहले से नहीं है)
स्वादानुसार नमक 
स्मूद बैटर के लिए आवश्यकतानुसार पानी

बनाने के लिए:
पाव बन (जितने सर्विंग हों उतने)
हरे धनिये की चटनी
इमली की चटनी

ऑप्शनल: एक्सट्रा स्वाद के लिए तली हुई हरी मिर्च

बनाने का तरीका:

आलू का मिक्स तैयार करें:

1. एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल गरम करें. उसमें जीरा, हींग, कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालें. खुशबू आने तक भूनें. 

2. मैश किए हुए आलू, हल्दी और नमक डालकर मिलाएं. खुशबू आने तक थोड़ी देर पकाएं. फिर आंच से उतार लें और मिक्स को थोड़ा ठंडा होने दें.

बैटर के लिए:

1. बेसन का बैटर बनाएं. बेसन, नमक और हल्दी (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) को पानी में मिलाकर एक स्मूद लेकिन थोड़ा गाढ़ा घोल बनाएं, जो कोटिंग करने के लिए सही रहे. 

वड़ों को आकार दें और तलें:

1. ठंडे हुए आलू के मिक्स को छोटे, बराबर आकार के हिस्सों में बांट लें. हर एक को घोल में डुबोकर पूरी तरह से लेप कर लें.

2. एक गहरे पैन में तेल गरम करें. बैटर में डूबे लगे वड़ों को क्रिस्पी और गोल्डन होने तक तलें. एक्सट्रा तेल निकालने के लिए उन्हें कागज के तौलिये पर निकाल लें.
 
वड़ा पाव तैयार करें:

1. हर पाव बन को आधा काटें, उसे पूरा का पूरा रखें.

2. दोनों तरफ धनिये की चटनी और इमली की चटनी लगाएं. बन के अंदर गरमागरम वड़ा रखें.

3. आप चाहें तो तीखे स्वाद के लिए तली हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. तुरंत परोसें.
 

---- समाप्त ----
