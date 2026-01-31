गाजर छोड़िए, मटर से बनाइए लाजवाब हलवा! कम मेहनत में तैयार होगी सर्दियों की स्पेशल मिठाई, सबको आएगा पसंद

मटर एक ऐसा सब्जी है, जिसका इस्तेमाल सर्दियों में सब्जी से लेकर चावल बनाने कर में किया जाता है. खाने में मीठी-मीठी मटर हर डिश का स्वाद बढ़ा देती हैं. आपने आलू मटर, गोभी मटर से लेकर मटर पुलाव जैसी डिश तो जरूर खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी मटर का हलवा खाया है? चौंकिए नहीं क्योंकि ताजी-ताजी और मीठी-मीठी मटर से मीठा हलवा भी बनाया जा सकता है.



अगर आप सोच रहे है कि सब्जियों में डलने वाली मटर के हलवे का स्वाद आखिर कैसा होता होगा, तो बता दें ये बहुत स्वादिष्ट होता है. इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है. हल्का मीठा और क्रिमी ये हलवा सर्दियों की परफेक्ट मिठाई बन सकता है. जैसे ही आप इसे बनाकर गरमा-गरम सर्व करेंगे, लोग आपके फैन हो जाएंगे. इसमें डले ड्राई फ्रूट्स और घी इसके स्वाद को और भी लाजवाब बना देते हैं.

मटर का हलवा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

ताजी हरी मटर- 2 कप

खोया (मावा)- ¾ कप

चीनी- ¾ कप (स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)

इलायची पाउडर- 1 छोटा चम्मच

शुद्ध देसी घी- 2 बड़े चम्मच

गार्निशिंग के लिए- कटे हुए पिस्ता और बादाम (अपनी पसंद के हिसाब से)

बनाने का तरीका

मटर का हलवा बनाने के लिए ताजी हरी मटर लें. उन्हें उबाल लें और अच्छी तरह मसलकर पेस्ट बना लें. इसके बाद एक पैन लें और उसमें देसी घी गरम करें. गरम घी में कटे हुए पिस्ता और बादाम हल्के गोल्डन होने तक भून लें और फिर अलग निकाल लें. अब उसी पैन में मटर का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर 2–3 मिनट तक भूनें, ताकि मटर की कच्ची खुशबू चली जाए. जब मटर अच्छे से भुन जाए तब मटर में चीनी डालें और अच्छे से मिलाकर पकाएं. हलवा गाढ़ा होने लगेगा और मीठा स्वाद आने लगेगा. हलवा गाढ़ा होने लगे तब इसमें इलायची पाउडर और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं. हलवे को तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा, खुशबूदार और कढ़ाई न छोड़ने लगे. जब ये पूरी तरह से पक जाए, तब समझ जाएं कि हलवा तैयार है. इसे गरम‑गरम सर्व करें और अपनी पसंद के अनुसार ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं.

