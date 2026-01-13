scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026: उत्तराखंड की मशहूर 'घुघुती' के बिना अधूरा है उत्तरायणी का पर्व, नोट करें ये हेल्दी रेसिपी

मकर संक्रांति 2026 पर इस बार उत्तराखंड का पारंपरिक स्वाद 'घुघुती' घर पर आजमाएं. आटे और गुड़ से बनी यह देसी मिठाई न केवल बच्चों की पसंदीदा है, बल्कि आयरन और एनर्जी से भी भरपूर है. जानें देवभूमि की इस सांस्कृतिक रेसिपी को बनाने का आसान तरीका.

घर पर गुड़-आटे से पहाड़ी मिठाई बनाएं. (PHOTO:ITG)
घर पर गुड़-आटे से पहाड़ी मिठाई बनाएं. (PHOTO:ITG)

Makar Sankranti 2026: भारत के हर राज्य में मकर संक्रांति का त्योहार अलग-अलग परंपराओं और स्वाद के साथ मनाया जाता है. इस दिन खिचड़ी बनाए और दान की जाती है और यूपी वाले इसे खिचड़ी त्योहार भी कहते हैं. उसी तरह से देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार, उत्तरैणी, घी संक्रांत और खिचड़ी संग्रात जैसे नामो से बड़ी धूम धाम के साथ मनाया जाता है. उत्तराखंड में उत्तरैणी के पर्व की खास मान्यता है और इस दिन घरों में खासतौर पर ‘घुघुती’ बनाई जाती है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े सभी चाव से खाते हैं. 

इस देसी मिठाई का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है और अधिकतर कुमाऊं और गढवाली लोगों के घरों में इसे बड़े शौक से बनाया जाता है. गुड़ और आटे से बनने वाली यह देसी मिठाई न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. साल 2026 की मकर संक्रांति पर अगर आप भी कुछ अलग और खास बनाना चाहते हैं, तो इस साल अपने घरों में आप पहाड़ी घुघुती ट्राई कर सकते हैं.

'घुघुती' का है खास महत्व

उत्तराखंड की संस्कृति में घुघुती का खास महत्व है.इसे आमतौर पर चिड़िया, मछली, ढाल या डमरू जैसी आकृतियों में बनाया जाता है. मकर संक्रांति  के दिन बच्चों के गले में धागे में पिरोकर घुघुती पहनाई जाती है और वे इसे खेल-खेल में खाते हैं. ऐसी मान्यता है कि इससे घर में खुशी और समृद्धि आती है. मकर संक्रांति के मौके पर घुघुती बनाने से घर में एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता है. बच्चे इसके अलग-अलग शेप देखकर खुश हो जाते हैं और पारंपरिक स्वाद से जुड़ाव महसूस करते हैं.यही वजह है कि उत्तराखंड के लोग इस मिठाई को अपनी संस्कृति की पहचान मानते हैं.

'घुघुती' बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • गेहूं का आटा
  • गुड़
  • घी
  • सौंफ 
  • पानी

'घुघुती'बनाने की विधि

सबसे पहले गुड़ को पानी में उबालकर उसकी चाशनी तैयार कर लें, फिर उसमें आटा, सौंफ और थोड़ा घी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. इसके बाद आटे को हाथों से गोल-गोल लंबा कर लें और फिर उनके टुकड़े कर लें और उनको अपनी पसंद की शेप दे दें. ज्यादातर टुकड़ों को एक-एक करके यू शेप देते हैं और फिर नीचे से मोड़कर जोड़ देते हैं. आखिर में गैस पर कढ़ाही रखें और उसमें घी गर्म करें. फिर गैस को स्लो करके एक-एक करके उसमें घुघुती डालें और फिर उनक सुनहरा होने तक तल लें. फ्राई होने के बाद उनको निकाल लें और किसी बर्तन में स्टोर करके रख लें.

'घुघुती' से शरीर को मिलती है एनर्जी

इनको आप ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, इनका टेस्ट खराब नहीं होता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं. घुघुती न सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. गुड़ में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं. ठंड के मौसम में यह मिठाई शरीर को गर्म रखने में मदद करती है. बच्चों के लिए यह एक हेल्दी ऑप्शन है, जो बाजार की केमिकल वाली मिठाइयों से कहीं बेहतर है.

