Rice Chilla Recipe: बचे हुए चावल फेंक देते हैं? 10 मिनट में बनाएं टेस्टी चीला, हर कोई करेगा तारीफ

Leftover Rice Chilla Recipe: चावल के बिना भारतीय खाना अधूरा माना जाता है. लोग इसे दाल, सब्जी या करी के साथ खाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार चावल बच जाते हैं और उन्हें दोबारा खाने का मन नहीं करता. ऐसे में उन्हें फेंकने के बजाय अगर उनसे कुछ हेल्दी और टेस्टी बना लिया जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है.

चावल का चीला बचे हुए चावलों से बनने वाली सबसे आसान और टेस्टी डिश है जिसे आप नाश्ते, लंच या हल्के डिनर में आराम से खा सकते हैं. आइए जानते हैं कि बचे हुए चावल से टेस्टी चीला बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और इसे कैसे बनाया जा सकता है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप बचे हुए चावल

2 चम्मच दही

1 प्याज(बारीक कटा हुआ)

1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच हल्दी

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

थोड़ा सा हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

नमक – स्वादानुसार

पानी (जरूरत के अनुसार)

घी या तेल सेंकने के लिए

चावल का चीला बनाएं कैसे?

1. सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में बचे हुए चावल को डालें.

2. इसमें दही और थोड़ा पानी मिलाकर मिक्सर में पीस लें ताकि स्मूद घोल बन जाए.

3. अब इस घोल को एक बाउल में निकाल लें और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और सारे सूखे मसाले डालें.

4. सब कुछ अच्छे से मिला लें. अगर घोल बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं.

5. अब नॉनस्टिक तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल डालें.

6. तवे पर घोल को गोल आकार में फैला दें, जैसे डोसा बनाते हैं.

7. ऊपर से थोड़ा तेल चारों तरफ डालें और मीडियम गैस कर सेकें.

8. जब एक साइड सुनहरी हो जाए तो पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लें.

9. चीले को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं.

10. अब आपका गरम-गरम चावल का चीला तैयार है जिसे आप हरी चटनी या टमाटर केचप के साथ परोस सकते हैं.

