Kalonji Paratha Recipe: सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें कलौंजी का टेस्टी पराठा, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आएगा पसंद
Kalonji Paratha Recipe: अगर आप नाश्ते में हेल्दी, टेस्टी और झटपट तैयार होने वाला नाश्ता ढूंढ रहे हैं तो कलौंजी का पराठा जरूर ट्राई करें. यह पराठा डाइजेशन, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. आज इस खबर में हम आपको कलौंजी का पराठा बनाने का आसान तरीका बताएंगे.
Advertisement
X
कलौंजी पराठा बनाने का आसान तरीका (Photo-Getty Image)
Kalonji Paratha Recipe: सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी शुरुआत माना जाता है. ऐसे में नाश्ते में कुछ ऐसा खाना बेहतर होता है जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी हो. इस लिहाज से कलौंजी का पराठा आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. कलौंजी, जिसे मंगरैल भी कहा जाता है सालों से भारतीय रसोई का अहम हिस्सा रही है. इसमें मौजूद नेचुरल कंपाउंड इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं. यही वजह है कि कलौंजी वाला पराठा नाश्ते के लिए हेल्दी माना जाता है.
कलौंजी डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. जब इसे गेहूं के आटे में मिलाकर बनाया जाता है तो यह फाइबर से भी भरपूर हो जाता है. कम तेल में बना कलौंजी पराठा हल्का, न्यूट्रिशन से भरपूर और पेट भरने वाला नाश्ता बन जाता है. इसे दही या सब्जी के साथ खाया जा सकता है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. तो आइए जानते हैं कि कलौंजी का पराठा बनाने के लिए कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे आसानी से कैसे बनता जा सकता है.