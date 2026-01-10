scorecardresearch
 
Gatte ki Sabji Recipe: जयपुर की राजकुमारी के स्टाइल में बनाएं राजस्थानी गट्टे की सब्जी, अपनाएं ये आसान टिप्स

राजस्थानी खाने की पहचान 'गट्टे की सब्जी' को घर पर परफेक्ट बनाने के लिए जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी ने खास टिप्स शेयर किए हैं. बेसन के नरम गट्टे और टमाटर-मसालों की शाही ग्रेवी के साथ असली राजस्थानी स्वाद पाने के लिए जानें उनकी बताई यह आसान और स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.

राजस्थानी खाना विदेशी लोग भी पसंद करते हैं. (PHOTO:ITG)
राजस्थान का रहन-सहन और कपड़े ही नहीं बल्कि वहां का खाना भी लोगों को अपनी तरह खींचता है. सादगी भरे खाने में भी बहुत स्वाद होता है, इसलिए इसकी चर्चा दुनियाभर में होती है. राजस्थान की पारंपरिक थाली की बात हो और गट्टे की सब्जी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. आम से लेकर शाही पार्टी में गट्टे की सब्जी खासतौर पर बनाई जाती है और इसके बिना राजस्थानी खाना ही अधूरा माना जाता है. बेसन से बने नरम गट्टे और मसालों से भरपूर दही की ग्रेवी यह डिश टेस्ट के साथ-साथ राजस्थानी संस्कृति की पहचान भी मानी जाती है. 

जहां राजस्थान में इसे बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में भी इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है. आमतौर पर घरों में जब महिलाओं को कोई सब्जी समझ नहीं आती है तो वो तुरंत बेसन के गट्टे की सब्जी बना देती हैं, हालांकि राजस्थान का ऑथेंटिक टच उनके खाने में नहीं आता है, लेकिन अब आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी. क्योंकि जयपुर की राजकुमारी और सांसद दीया कुमारी ने इस शाही रेसिपी घर पर परफेक्ट बनाने की कुछ खास टिप्स शेयर की हैं. 

गट्टे की सब्जी क्यों है खास

राजस्थान में पानी और सब्जियों की कमी के कारण बेसन से बनने वाली यह डिश बहुत पॉपुलर हुई. बिना प्याज-लहसुन के भी बनने वाली गट्टे की सब्जी व्रत, सादा भोजन और खास मेहमानों तीनों मौकों के लिए परफेक्ट मानी जाती है. बिना इस सब्जी के राजस्थानी थाली पूरी नहीं होती है और अब तो दूर-दूर से लोग इस सब्जी को खाने जयपुर और राजस्थान के दूसरे शहरों में आते हैं. अगर आपको भी गट्टे की सब्जी खाना अच्छा लगता है, लेकिन आपके हाथों की बनी सब्जी में वो राजस्थानी टच नहीं आता है, तो आप दिया कुमारी के बताई टिप्स को फॉलो कर आसानी से राजस्थानी स्टाइल वाली गट्टे की सब्जी अपने घर पर बना सकते हैं.

गट्टे की सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • बेसन – 1 कप
  • 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज (हल्के से कुटे हुए)
  • 1 बड़ा चम्मच जीरा  
  • 2 छोटे चम्मच मिर्च के फ्लेक्स  
  • 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर 
  • ¾ छोटा चम्मच हल्दी 
  • नमक स्वाद अनुसार
  • एक चुटकी भर बेकिंग सोडा (ऑप्शनल)
  • ¼ कप दही 
  • 3 बड़े चम्मच घी या सरसों का तेल 

गट्टा करी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 4 से 5 बड़े टमाटर 
  •  स्वादानुसार नमक
  •  2 छोटे चम्मच मिर्च पाउडर 
  • 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर 
  •  ¾ छोटा चम्मच हल्दी 
  •  ¼ कप घी
  • ½ छोटा चम्मच हींग 
  • 2 टुकड़ा सूखी लाल मिर्च 
  • 2 छोटे चम्मच जीरा 
  •  1 बड़ा चम्मच कटा हुआ अदरक 
  •  2 कटी हुई हरी मिर्च 
  •  2 कप पानी
  •  स्वाद अनुसार नमक
  • ½ छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर
  •  मुट्ठी भर कटा हुआ धनिया 

गट्टे की करी बनाने का तरीका 

सबसे पहले कढ़ाई में तेल या घी डालें और गर्म होने के बाद उसमें हींग और खड़े मसाले मिलाएं. उसके बाद टमाटर-अदरक का पेस्ट उसमें डालें और सभी मसाले मिला दें. जब मसाला अच्छे से पक जाए तो आप इसमें गट्टे डालें और फिर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने दें. उसके बाद आप इसमें पानी मिलाएं और धीमी गैस पर इसको पकने दें. जब ग्रैवी तैयार हो जाए तो आखिर में आप कसूरी मेथी पाउडर और धनिया पत्ती डाल दें. 

गट्टे की सब्जी को कैसे बनाए परफेक्ट 

एक इंटरव्यू के दौरान दीया कुमारी ने राजस्थान की स्पेशल डिश गट्टे की सब्जी की रेसिपी बताई, उन्होंने बताया कि बेसन में सबसे पहले मसाले मिलाकर उसे पानी डालकर घोल लें. बेसन का टाइट गूंथ लें और फिर उसे नगेट्स की शेप में बनाकर रख लें. उसके बाद आप उसे गर्म पानी में उबाल लें. जब वो नरम हो जाएं तो उनको निकालकर अलग रखें. 

उन्होंने पहले ही बताया कि गट्टे की सब्जी भी बाकी सब्जियों की तरह ही बनाई जाती है, बस गट्टे बनाने के बाद कढ़ाई में मसाला तैयार किया जाता है और उसमें गट्टे मिलाए जाते हैं. बस उन्होंने बताया कि गट्टा की प्योरी बनाने के लिए ज्यादा मसाले और टमाटर और मिर्ची डालें.क्योंकि इसमें टमाटर की क्रेवी का ही सारा टेस्ट होता है. 

---- समाप्त ----
