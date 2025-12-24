scorecardresearch
 
Christmas Special: घर पर 2 मिनट में बनाएं बाजार जैसा सॉफ्ट गाजर का केक, शेफ कुणाल कपूर की रेसिपी है कमाल

शेफ कुणाल कपूर इंस्टाग्राम पर गाजर का केक बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे देखने के बाद इस क्रिसमस और न्यू ईयर आप भी जरूर ट्राई करेंगे. क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है.

क्रिसमस पर घर पर बच्चों के लिए गाजर का केक बनाएं (Photo:Pexels/Instagram@chefkunal)
Christmas Speical Cake: सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा लोग अक्सर घरों में बनाते हैं और कई लोग बाजार से खरीदकर लाते हैं. सर्दियों में रोज-रोज गाजर का हलवा खाकर बोर हो गए हैं, तो उसी हलवे से बनने वाला यह 2 मिनट का केक जरूर ट्राई करें. मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने इसकी आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे कोई भी घर पर बिना ज्यादा मेहनत के बना सकता है.

शेफ कुणाल कपूर इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई नई-पुरानी रेसिपी कुछ नए ट्विस्ट के साथ अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं. इस बार उन्होंने गाजर केक की रेसिपी शेयर की है, जो इस क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बेस्ट होने वाली है. अगर आपके घरवालों को केक खाना पसंद है तो इस बार उनके लिए गाजर का ये 2 मिनट वाला केक बनाएं. 

2 मिनट में बनाएं गाजर के हलवे से केक

इंग्रेडिएंट्स

  • मैदा
  • शुगर
  • दूध
  • गाजर का हलवा
  • बेकिंग पाउडर या इनो

बनाने का तरीका 

सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा, चीनी और दूध डालकर अच्छे से मिला लें ताकि स्मूद बैटर बन जाए. अब इसमें गाजर का हलवा डालें और फिर से अच्छी तरह मिक्स करें. जब मिश्रण एकसार हो जाए, तब आखिर में बेकिंग पाउडर या इनो डालकर हल्के हाथ से मिलाएं.

अब इस बैटर को बटर पेपर लगे कांच के बर्तन या माइक्रोवेव-सेफ मोल्ड में डाल दें. इसे माइक्रोवेव में करीब 2 मिनट के लिए पकाएं या ओवन में 160–170 डिग्री पर 10–12 मिनट बेक करें. केक तैयार होने पर टूथपिक डालकर चेक कर लें. गरम-गरम गाजर का केक निकालें, चाहें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट सॉस डालें और बच्चों के साथ पूरे परिवार को परोसें. 

बिना ओवन के इस तरह बनाएं केक

अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो भी आप आसानी से गाजर का केक बना सकते हैं. इसके लिए एक बड़े और गहरे बर्तन में आधा पानी भर लें. अब उसके अंदर तीन गिलास उल्टे करके रख दें, ताकि ऊपर प्लेट या केक मोल्ड टिक सके. इसके बाद केक का बैटर किसी कांच या स्टील के बर्तन में डालकर इन गिलासों के ऊपर रख दें.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kunal Kapur (@chefkunal)

बर्तन को ढक्कन से अच्छी तरह ढक दें और धीमी आंच पर 15–20 मिनट तक पकने दें. बीच में ढक्कन बार-बार न खोलें. कुछ समय बाद टूथपिक डालकर चेक करें, केक तैयार है. 

