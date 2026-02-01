scorecardresearch
 
Tapri Style Chai Secret: अदरक-इलायची डालकर भी चाय नहीं बनती टपरी जैसी खुशबूदार? ढाबे वालों की ये ट्रिक आएगी काम

Tapri Style Chai Secret: अदरक-इलायची डालकर भी घर वाली चाय टपरी जैसी खुशबूदार नहीं बनती है, तो गड़बड़ आपकी चाय पत्ती में नहीं बल्कि आपके बनाने के तरीके में है. ढाबे वालों की एक ट्रिक फॉलो करके आप घर पर भी आसानी से टपरी पर मिलने वाली खुशबूदार चाय बना सकते हैं.

टपरी वाले अदरक और इलायची को सही समय पर डालकर स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाते हैं. (Photo: ITG)

Tapri Style Chai Secret: अदरक-इलायची डालकर भी चाय नहीं बनती टपरी जैसी खुशबूदार? ढाबे वालों की ये ट्रिक आएगी काम सड़क किनारे वाली चाय या कहें टपरी वाले चाय पीने के लिए सभी तैयार रहते हैं. वजह इसका कड़क स्वाद और इससे आती खुशबू होती है, जो आपको इसे पीने के पर मजबूर कर देती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टपरी वाली चाय की खुशबू इतनी जबरदस्त क्यों होती है? एक छोटी-सी चुस्की लेने भर से मन खिल उठता है, और दिनभर की थकान जैसे गायब हो जाती है.

घर पर भी आप वही दूध, वही चाय पत्ती और वही अदरक-इलायची डालते हैं, लेकिन फिर भी वो ढाबे वाला मजा और महक नहीं आती. ऐसा क्यों? असल में फर्क चाय के इंग्रेडिएंट्स में नहीं, बल्कि मसाले डालने के सही समय का होता है. यही छोटी सी ट्रिक ढाबे की चाय को खास बनाती है और हमारी घर वाली चाय को साधारण. 

चाय की खुशबू के लिए टाइमिंग क्यों है सबसे जरूरी?

अक्सर आप चाय बनाते समय अदरक और इलायची दोनों एक साथ डाल देते हैं. सोचते हैं कि दोनों फ्लेवर तो छोड़ ही देंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है. हर मसाले की अपनी खासियत और स्वाद होता है. और उसकी असली खुशबू और स्वाद तभी बाहर आता है, जब सही समय पर उसे चाय में डाला जाता है. ढाबे वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं. ऐसे में अदरक और इलायची डालने की टाइमिंग का पूरा ध्यान रखते हैं.

चाय में कब डालें अदरक?  

अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाय में अदरक कब डालनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाय में अदरक की खुशबू और हल्का तीखापन सही आए, तो ध्यान रखें कि अदरक हमेशा तब डालें जब पानी उबालते समय डालें. पानी के साथ अदरक उबलने से उसका स्वाद और खुशबू पूरी तरह बाहर आती है. अगर अदरक चाय में बाद में डाला जाए, तो उसकी खुशबू पूरी तरह से बाहर नहीं आती है और चाय में वो पूरा स्वाद नहीं आ पाता है.

चाय में देर से डालें इलायची  

इलायची एक बहुत ही हल्का मसाला है, जिसकी खुशबू जल्दी खो जाती है. अगर इसे चाय में ज्यादा देर तक उबालेंगे, तो उसकी खुशबू उड़ जाती है और फ्लेवर फीका हो जाता है. इसलिए, चाय को खुशबूदार बनाने की ट्रिक यही है कि इलायची चाय बनते-बनते, आखिर में डालें यानि गैस बंद करने से 2–3 मिनट पहले.

अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे इलायची की खुशबू चाय में बनी रहती है और हर कप में आपको ढाबे जैसी महक मिलती है.

चाय की खुशबू का राज

  1. अदरक को ज्यादा उबालने से उसका स्वाद और तीखापन पूरी तरह निकलता है. ऐसे में अदरक को पानी उबलते वक्त ही डाल देना चाहिए.
  2. इलायची को ज्यादा उबालने से उसकी महक खत्म हो जाती है.
  3. दूध डालने के बाद इलायची की खुशबू और बेहतर तरीके से चाय में टिकती है.

घर पर ढाबे जैसी चाय बनाने का आसान तरीका

  1. पहले पानी उबालें.
  2. जब पानी अच्छे से उबलने लगे तब उसमें कुटी हुई अदरक डालें.
  3. इसके बाद चाय पत्ती और दूध डालें.
  4. आखिर में इलायची डालकर 2–3 मिनट के लिए पकाएं.
  5. गैस बंद करें और चाय छान लें.
---- समाप्त ----
