Desi Pasta Recipe: नाश्ते में मिनटों में बनाएं ये 'देसी पास्ता', उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब! शेफ कुणाल ने बताई रेसिपी

Homemade Desi Pasta Recipe: रोजाना रोटी-सब्जी खाकर बच्चे से लेकर बड़े सभी बोर हो जाते हैं और जंक फूड की तरफ भागते हैं. मगर यह हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते है, इनसे पेट की चर्बी के साथ-साथ हमारी हार्ट हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है. इसलिए बाहर की बजाय आप अपने घर ही बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ टेस्टी और हटकर बना सकते हैं.
जाने-माने शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर ईजी पास्ता रेसिपी शेयर की है, जिसे आप अपने घर पर ही आसानी से बिना किसी ज्यादा मसालों के बना सकते हैं. कुणाल कपूर ने पास्ता की जो रेसिपी लोगों के साथ शेयर की है, उसे बनाने में न तो ज्यादा मेहनत लगेगी और न ही उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा समान की जरूरत नहीं है.
अगर आप इंडियन फूड नहीं खाना चाहते हैं, तो आप शेफ कुणाल के स्टाइल में नाश्ते में देसी पास्ता बना सकते हैं. यह पास्ता मिनटों में ही तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत लाजवाब है. देसी मसालों के साथ पास्ता का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और आप चाहे तो इसे अपने लंच के लिए पैक कर सकते हैं.
कम तेल में बनने वाला इस देसी पास्ता में आ अपने मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा. आप इसमें शिमला-मिर्च, गाजर, मटर, पत्तागोभी और टमाटर भी डाल सकते हैं, जिससे इसे खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा.