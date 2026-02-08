scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Desi Pasta Recipe: नाश्ते में मिनटों में बनाएं ये 'देसी पास्ता', उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब! शेफ कुणाल ने बताई रेसिपी

रोजाना की बोरिंग रोटी-सब्जी के बजाय अब घर पर बनाएं शेफ कुणाल कपूर स्पेशल 'देसी पास्ता'. भारतीय मसालों के तड़के से तैयार यह रेसिपी न केवल टेस्टी है, बल्कि सेहतमंद भी है. बच्चों के टिफिन या सुबह के नाश्ते के लिए यह एक झटपट तैयार होने वाला बेहतरीन ऑप्शन है.

Advertisement
X
पिज्जा-बर्गर सेहत पर बुरा असर डालते हैं. (PHOTO:ITG)
पिज्जा-बर्गर सेहत पर बुरा असर डालते हैं. (PHOTO:ITG)

Homemade Desi Pasta Recipe: रोजाना रोटी-सब्जी खाकर बच्चे से लेकर बड़े सभी बोर हो जाते हैं और जंक फूड की तरफ भागते हैं. मगर यह हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते है, इनसे पेट की चर्बी के साथ-साथ हमारी हार्ट हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है. इसलिए बाहर की बजाय आप अपने घर ही बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ टेस्टी और हटकर बना सकते हैं.

जाने-माने शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर ईजी पास्ता रेसिपी शेयर की है, जिसे आप अपने घर पर ही आसानी से बिना किसी ज्यादा मसालों के बना सकते हैं. कुणाल कपूर ने पास्ता की जो रेसिपी लोगों के साथ शेयर की है, उसे बनाने में न तो ज्यादा मेहनत लगेगी और न ही उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा समान की जरूरत नहीं है. 

नाश्ते में बनाएं देसी पास्ता

अगर आप इंडियन फूड नहीं खाना चाहते हैं, तो आप शेफ कुणाल के स्टाइल में नाश्ते में देसी पास्ता बना सकते हैं. यह पास्ता मिनटों में ही तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत लाजवाब है. देसी मसालों के साथ पास्ता का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और आप चाहे तो इसे अपने लंच के लिए पैक कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Deepika Padukone
डायमंड नेकलेस-ईयररिंग्स पहन छा गईं दीपिका पादुकोण, ऑल-ब्लैक लुक से दुबई में लूटी महफिल, PHOTOS
winter skin care banana and malai face pack
चेहरे पर चाहिए चमक? ये 2 चीज लगाने से स्किन होगी रेशम जैसी मुलायम
हरी मूंग दाल सूप रेसिपी, मिनटों में होगा तैयार (Photo- Getty Image)
रात में खाना बनाने का नहीं है मन! ट्राई करें मूंग दाल सूप, सबको आएगा पसंद
Sara Arjun saree look,
‘धुरंधर’ के 'हमजा' की बेगम का शाही अंदाज, साड़ी और बड़े-बड़े ईयररिंग में सारा अर्जुन ने ढाया कहर
Cut Onions Without Crying
बिना रोए मिनटों में काटें ढेर सारे प्याज, जानें ये असरदार नुस्खे
Advertisement

देसी पास्ता बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • एक कप पास्ता
  • मूंगफली
  • तेल
  • सूखी लाल मिर्च
  • बारीक कटी हरी मिर्च
  • कड़ी पत्ता
  • प्याज
  •  हल्दी 
  • नमक
  • लाल मिर्च

पास्ता बनाने का तरीका 

  1. सबसे पहले मैकरोनी या पास्ता को गर्म पानी में उबालने के लिए डाल दीजिए.
  2. एक पैन में एक चम्मच तेल में मूंगफली भून लीजिए और उसे अलग साइड में निकालकर रख दीजिए. 
  3. उसके बाद उसी पैन में तेल डालकर राई, सूखी लाल मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता डालकर फ्राई करें.
  4. इन सबको भूनने के बाद पैन में प्याज और हल्दी, नमक, मिर्च डालकर मिला लीजिए. 
  5. इसके बाद उसमें उबली हुई मैकरोनी या पास्ता डालें और कुछ देर तक चलाते हुए पकाएं .
  6. आखिर में पास्ता बनने के बाद ऊपर से भूने हुए मूंगफली के दाने डाल दीजिए. ़़

कम तेल में बनने वाला इस देसी पास्ता में आ अपने मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा. आप इसमें शिमला-मिर्च, गाजर, मटर, पत्तागोभी और टमाटर भी डाल सकते हैं, जिससे इसे खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement