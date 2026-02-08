scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vegetarian Kebab Recipe: वीकेंड पर चुकंदर और शकरकंद से बनाएं हेल्दी कबाब, स्वाद ऐसा कि नॉन-वेज भी भूल जाएंगे

Vegetarian Kebab Recipe: अगर रोजाना की सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं और कुछ हेल्दी व टेस्टी खाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. आज इस खबर में हम आपको चुकंदर शकरकंद और अखरोट से बना कबाब बनाने का आसान तरीका बताएंगे.

Advertisement
X
चुकंदर, शकरकंद और अखरोट का कबाब बनाने का आसान तरीका (Photo- Getty Image)
चुकंदर, शकरकंद और अखरोट का कबाब बनाने का आसान तरीका (Photo- Getty Image)

Vegetarian Kebab Recipe: अगर आप वेजिटेरियन है और रोजाना की सब्जियों से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो चुकंदर, शकरकंद और अखरोट से बना यह कबाब जरूर ट्राई करें. यह कबाब खाने में जितना टेस्टी है, उतना हेल्दी भी है. चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. शकरकंद में फाइबर, विटामिन A और C और पोटैशियम होता है जो डाइजेशन को बेहतर बनाए रखते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. अखरोट में हेल्दी फैट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन होता है जो दिमाग और हार्ट हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

उबले और मैश किए हुए चुकंदर, शकरकंद और क्रश किए अखरोट से तैयार यह कबाब बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है. तो आइए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है.

इंग्रीडिएंट्स

सम्बंधित ख़बरें

winter skin care banana and malai face pack
चेहरे पर चाहिए चमक? ये 2 चीज लगाने से स्किन होगी रेशम जैसी मुलायम
indian belly fat
भारतीयों की निकली तोंद खाते-पीते घर की निशानी या बीमारियों की दस्तक?
कलौंजी पराठा बनाने का आसान तरीका (Photo-Getty Image)
10 मिनट में तैयार करें कलौंजी पराठा, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आएगा पसंद
10 मिनट में तैयार करें गेहूं के आटे का चटपटा चीला
झटपट बनाएं गेहूं के आटे का चीला, चख लिया तो बनाएंगे बार-बार
कोरियन डाइट जो ग्लोइंग स्किन पाने में करेगी मदद (Photo- Getty Image)
महंगी क्रीम नहीं, ये फूड्स हैं कोरियन लड़कियों के ग्लास स्किन का राज

1 मीडियम साइज चुकंदर

1 मीडियम साइज शकरकंद

½ कप अखरोट

1 छोटा प्याज

2 चम्मच ब्रेड क्रंब्स (टोस्टेड ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े)

1 हरी मिर्च

1 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

1 चम्मच जीरा पाउडर

½ चम्मच धनिया पाउडर

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ चम्मच गरम मसाला

½ चम्मच चाट मसाला

नमक स्वादानुसार

1 चम्मच हरा धनिया (बारीक कटी हुई)

1 चम्मच नींबू का रस

तलने के लिए थोड़ा सा तेल

इस कबाब को बनाएं कैसे?

  1. चुकंदर और शकरकंद को अच्छी तरह धोकर कुकर में 2 सीटी आने तक उबाल लें.
  2. ठंडा होने पर उनका छिलका उतार लें और एक बाउल में अच्छे से मैश कर लें.
  3. इसमें बारीक पिसे हुए अखरोट, कटा प्याज, ब्रेड क्रंब्स, अदरक-लहसुन पेस्ट, सभी मसाले, नमक, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
  4. अब इस मिश्रण को कबाब का सेप दें और 2–4 मिनट के लिए रख दें.
  5. एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें और कबाब डालकर गैस के मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरे और कुरकुरे होने तक सेंक लें.
  6. अब आपका गरमागरम कबाब तैयार है जिस आप चटनी या केचप के साथ परोस सकते हैं. चाहे तो इसे उल्टे तवे के पराठे के साथ भी खा सकते हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement