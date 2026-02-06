scorecardresearch
 
हाई प्रोटीन सोया कीमा से मिलेगा 52 ग्राम प्रोटीन...शेफ रणवीर बरार ने बताई सीक्रेट रेसिपी

शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन की कमी एक बड़ी समस्या रही है लेकिन शेफ रणवीर बरार ने इंस्टाग्राम पर सोया कीमा मसाला बनाने की आसान और स्वादिष्ट विधि बताई है जो प्रोटीन से भरपूर है.

कीमा मसाला सोया चंक से बनाया है. (Photo/ITG)
Soy keema masala recipe: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि ये मसल्स बनाने और वेट लॉस के साथ-साथ हमारे शरीर में कई जरूरी काम करता है. नॉनवेज खाने वाले लोग अंडा-चिकन आदि से प्रोटीन की अच्छी मात्रा ले सकते हैं लेकिन वेज वालों का क्या? शाकाहारी लोगों को प्रोटीन सोर्स की काफी कमी देखी जाती है लेकिन आज उनकी समस्या दूर हो गई है क्योंकि अब वो स्वाद के साथ प्रोटीन की कमी भी पूरी कर पाएंगे. दरअसल, शेफ रणवीर बरार ने अपने इंस्टाग्राम पर सोया कीमा मसाला बनाने की आसान विधि शेयर की है जो प्रोटीन में काफी अधिक होती है. 

आप तो जानते ही होंगे कि सोया चंक में इसके वजन का लगभग आधा प्रोटीन पाया जाता है. जैसे 50 ग्राम सोया चंक में 25-26 ग्राम प्रोटीन होता है. तो आइए सोया कीमा मसाला बनाने की विधि जान लेते हैं जो खाने में भी काफी टेस्टी है. 

सोया कीमा मसाला बनाने के लिए सामग्री:

  • सोया ग्रेन्यूल्स (सोया चंक के छोटे-छोटे टुकड़े)
  • घी
  • नमक
  • पानी
  • दही
  • लाल मिर्च
  • धनिया पाउडर
  • गर्म मसाला
  • हल्दी
  • मसूर दाल
  • टमाटर की प्यूरी
  • बारीक कटी हुई गोभी

सोया कीमा मसाला बनाने की विधि: 

  • रणवीर ने बताया कि सबसे पहले सोया चंक के टुकड़ों को नमक के पानी में थोड़ी देर भिगो लीजिए और फिर पानी निकाल दीजिए.
  • इसके बाद सोया को घी में भूनना है. भूनते समय उसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्का सा गर्म मसाला और हल्दी को दही में मिलाकर डालना है. इसके बाद भूनते रहें और फिर हल्का सा नमक डालें.
  • धीरे-धीरे उसे भूनते रहें और चलाते रहें. इसके बाद उसमें 3 चौथाई कप भीगी हुई मसूर की दाल और आधा कप बिल्कुल बारीक कटी हुई गोभी डालें. इसके बाद फिर से 1 चम्मच घी डालें. 
  • जब सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं तो फिर से दही में मिलाकर नमक, मिर्च मिलाएं और उसे ढंक दें.
  • इसके बाद उसे परात में निकाल लें और फिर अलग से कढ़ाही लेकर उसमें 2 चम्मच घी लें. फिर जीरा, हींग, लाल मिर्च, धनिया, गर्म मसाला और थोड़े से खड़े मसाले मिलाएं.
  • फिर थोड़ी देर बाद टमाटर की प्यूरी और पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाएं. फिर  थोड़ी देर बाद सोया जो अलग से निकाला था, उसे इस प्यूरी में डाल दें.
  • अच्छे से मिलाएं और 2 मिनट बाद गैस बंद कर दें और धनिया की कटी हुई पत्तियां डालकर गार्निश करें...आपका सोया कीमा मसाला तैयार है. 

सोया कीमा मसाला बनाते समय दही और घी का इस्तेमाल क्वािंटिटी देखकर करें क्योंकि इनमें कैलोरी अधिक होती है.

सोया चंक खाने के फायदे

  • सोया चंक में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो वेजिटेरियन डाइट में कम ही मिलते हैं.
  • हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे ओवरईटिंग कम होती है और फैट बर्न में मदद मिलती है.
  • सोया चंक्स में खुद कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और यह खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद कर सकता है जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है.
  • सोया चंक में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर की वजह से हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है.
  • सोया चंक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस अच्छे स्तर पर होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में मददगार हैं.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

