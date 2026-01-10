scorecardresearch
 
Potato Health Benefits And Myths: आलू खाने से बढ़ता है मोटापा? एक्सपर्ट से जानें इससे जुड़े 4 बड़े मिथक और सच्चाई

Potato Health Benefits And Myths: आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है लेकिन मोटापा बढ़ने के डर से इसे अक्सर अनहेल्दी मान लिया जाता है. हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि आलू उतना अनहेल्दी नहीं है जितना आमतौर पर समझा जाता है. अगर इसे सही तरीके से और सही मात्रा में खाया जाए तो यह भी बैलेंस डाइट का हिस्सा हो सकता है.

आलू सच में अनहेल्दी है या सिर्फ बदनाम? (Photo- pixabay)
आलू सच में अनहेल्दी है या सिर्फ बदनाम? (Photo- pixabay)

आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे हो या बड़े, सभी खाना पसंद करते हैं. रोजाना की सब्जी से लेकर खास डिश तक में आलू का खूब इस्तेमाल होता है. लेकिन जब बात सेहत और वजन की आती है तो सबसे पहले लोग आलू को ही अपनी डाइट से बाहर कर देते हैं. ज्यादा स्टार्च होने की वजह से इसे मोटापा बढ़ाने वाला और अनहेल्दी मान लिया जाता है. यही कारण है कि कई लोग आलू खाने से बचते हैं. लेकिन क्या सच में आलू इतना अनहेल्दी है.

हेल्थलाइन वेबसाइट (Healthline.com) के अनुसार, आलू को सही तरह से और सही मात्रा में खाया जाए तो यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे बना रहे है और कितनी मात्रा में खा रहे हैं. आज हम इस खबर में आपको आलू से जुड़े कुछ मिथक और सच्चाई बताएंगे.

मिथक 1: आलू में सिर्फ कैलोरी होती है
सच्चाई: अक्सर ऐसा माना जाता है कि आलू में कोई पोषण नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है. आलू में नेचुरल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसमें कैलोरी और फैट कम होते हैं. इसमें विटामिन C, विटामिन B6 और पोटैशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यानी आलू सिर्फ कार्ब्स या स्टार्च ही नहीं, बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

मिथक 2: आलू खाने से वजन बढ़ता है
सच्चाई: आलू खुद में फैट नहीं बढ़ाते. वजन बढ़ाने में असली रोल इसे बनाने के तरीके का होता है. फ्रेंच फ्राइज, कटलेट, टिक्की या चिली पोटैटो ज्यादा फैट और कैलोरी वाले होते हैं क्योंकि इन्हें डीप फ्राई किया जाता है, न कि आलू की वजह से. अगर आलू को उबालकर, भूनकर, बेक या ग्रिल करके खाया जाए तो इनमें फैट और कैलोरी काफी कम रहती है.

मिथक 3: डायबिटीज में आलू नहीं खाना चाहिए 
सच्चाई: यह सच है कि आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकती है. लेकिन यहां सबसे जरूरी है मात्रा का ध्यान रखना. आलू को उबालने से उसका स्टार्च, रेसिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है जो फाइबर की तरह काम करता है और शुगर लेवल को तेजी से बढ़ने से रोकता है. अगर आलू को प्रोटीन और फाइबर वाली सब्जियों के साथ खाया जाए तो शुगर स्पाइक का खतरा और कम हो जाता है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

मिथक 4: आलू में अनहेल्दी कार्ब्स होते हैं
सच्चाई: वजन घटाने के लिए अक्सर लोगों को आलू और कार्ब्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है. लेकिन कार्ब्स को पूरी तरह डाइट से हटाना सही नहीं है, क्योंकि इससे शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है. आलू में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं, जिससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी बनी रहती है. 

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

