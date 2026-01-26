scorecardresearch
 
Plant Based Proteins: चिकन-मटन नहीं खाते कोई बात नहीं, ये 5 वेजिटेरियन फूड्स आपको देंगे भर-भरकर प्रोटीन

Plant Based Proteins: आजकल लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर या महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन सच यह है कि कई भारतीय फूड्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं जिन्हें रोजाना की डाइट में शामिल कर शरीर में प्रोटीन की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 5 वेजिटेरियन फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

5 वेजिटेरियन फूड्स जो प्रोटीन का बेहतर सोर्स हैं (Photo- Getty image)
शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है जिनमें से एक है प्रोटीन. यह मसल्स बनाने और उन्हें मजबूत रखने में मदद करता है, साथ ही हड्डियों, त्वचा, बालों और इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है. आजकल लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए महंगे प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय खाने में ही कई ऐसे फूड्स हैं जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है.

बस जरूरत है इन्हें सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करने की. आज हम आपको ऐसे वेजिटेरियन फूड्स के बारे में बताएंगे जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं.

दालें 
मूंग, मसूर, चना, अरहर, उड़द हर भारतीय घर में इनमें से कोई न कोई दाल रोज बनती है. वेजिटेरियन खाने में दाल को प्रोटीन का बेहतर सोर्स माना जाता है. जब दाल को चावल या रोटी के साथ खाया जाता है तो यह पूरा और बैलेंस्ड मील बन जाता है.

100 ग्राम (कच्ची) दाल में  लगभग 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. अगर आप प्रोटीन की मात्रा और बढ़ाना चाहते हैं तो दाल को अंकुरित (स्प्राउट) करके भी खा सकते हैं, खासकर मूंग दाल को.

चना और राजमा (चोले, राजमा और लोबिया)

चना और राजमा प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी कार्ब्स से भरपूर होते हैं. अगर इन्हें कम तेल और बिना ज्यादा मलाई के पकाया जाए तो ये शरीर को ताकत देते हैं और मसल्स की रिकवरी में मदद करते हैं. 100 ग्राम कच्चे चने में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, वहीं 100 ग्राम राजमा में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है.

सत्तू 

भुने हुए काले चने को पीसकर बनाया गया सत्तू प्रोटीन से भरपूर होता है. सर्दियों में लोग इससे पराठा बनाकर खाते हैं, वहीं गर्मियों में नींबू और काले नमक डालकर इसका शरबत पीते हैं. सत्तू पेट के लिए हल्का होता है और लंबे समय तक शरीर को एनर्जी देता है. 100 ग्राम सत्तू में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.

टोफू और सोया चंक्स

टोफू और सोया चंक्स को प्रोटीन का बेहतर सोर्स माना जाता है. टोफू हल्का होता है और सब्जी या भुर्जी के रूप में खाया जा सकता है जबकि सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं. 100 ग्राम टोफू में लगभग 8–10 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 100 ग्राम सोया चंक्स (सूखे) में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.

मिलेट्स यानी मोटे अनाज 

रागी, बाजरा और ज्वार जैसे मिलेट्स डाइजेशन के लिए तो बेहतर होता ही है, साथ ही ये प्रोटीन का भी बेहतर सोर्स होते हैं. 100 ग्राम कच्चे रागी में लगभग 7 ग्राम, बाजरा में करीब 12 ग्राम और ज्वार में लगभग 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.

---- समाप्त ----
