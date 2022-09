Navratri Food: बिना प्याज लहसुन के तैयार करें स्वादिष्ट राजमा, इस रेसिपी से मिलेगा लाजवाब स्वाद

Navratri Food:नवरात्रों में ज्यादातर लोग बिना प्याज लहसुन का भोजन करना पसंद करते हैं. ऐसे में समझ उन लोगों को खाने में टेस्ट नहीं आता जो लोग रोजाना प्याज-लहसुन का सेवन करते हैं. लेकिन आप चाहें तो नवरात्रों में भी स्वादिष्ट राजमा खा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप बिना प्याज-लहसुन के स्वादिष्ट लाजवाब राजमा बना सकते हैं.

बिना प्याज-लहसुन वाला राजमा बनाने की सामग्री: Ingredients

1 कटोरी राजमा

1 तेज पत्ता

1 इंच दालचीनी का टुकड़ा

5-6 लौंग

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

2 टमाटर (टुकड़ों में कटे हुए)

1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट

1 छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च

1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

नमक स्वादानुसार

तेल जरूरत के अनुसार

बिना प्याज-लहसुन वाला राजमा बनाने की विधि: How To Make Rajma Without Onion Garlic