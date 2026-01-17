Eggs Health Benefits: रोजाना 3–4 अंडे खाते हैं Hollywood एक्टर, एक्सपर्ट ने बताए इसके फायदे और नुकसान

बहुत से लोग नाश्ते में अंडे खाना पसंद करते हैं. अंडे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और यह प्रोटीन का बेहतर सोर्स भी है. अपनी फिटनेस के लिए जाने जाने वाले हॉलीवुड एक्टर मार्क वॉलबर्ग भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो कहते हैं कि वो रोजाना नाश्ते में 3–4 उबले अंडे खाते हैं. पोस्ट में मार्क वॉलबर्ग ने लिखा कि वो रोज एक जैसा नाश्ता करते हैं लेकिन इससे कभी बोरियत नहीं होती. टेस्ट बदलने के लिए वे कभी-कभी अंडों के साथ ब्लूबेरी या सैल्मन भी खाते हैं.

और पढ़ें

हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित केयर हॉस्पिटल्स की क्लिनिकल डाइटिशियन जी सुषमा ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में रोजाना अंडे खाने के फायदों के बारे में बताया है. जी सुषमा के अनुसार, नाश्ते में अंडा खाना एक हेल्दी ऑप्शन है. इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो मसल्स को रिपेयर करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं. अंडों में विटामिन A, D, E और B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा इनमें आयरन, जिंक, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो दिमाग और आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

---- समाप्त ----