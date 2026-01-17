scorecardresearch
 
Eggs Health Benefits: रोजाना 3–4 अंडे खाते हैं Hollywood एक्टर, एक्सपर्ट ने बताए इसके फायदे और नुकसान

Eggs Health Benefits: हॉलीवुड एक्टर मार्क वॉलबर्ग का कहना है कि वो रोजाना 3–4 उबले अंडे खाते हैं और इससे उन्हें कभी बोरियत महसूस नहीं होती. आज हम इस खबर में जानेंगे कि रोज अंडे खाने के क्या फायदे हैं और इसे खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

रोजाना नाश्ते में अंडे खाने के फायदे (Photo- Instagram@/Mark Wahlberg)
बहुत से लोग नाश्ते में अंडे खाना पसंद करते हैं. अंडे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और यह प्रोटीन का बेहतर सोर्स भी है. अपनी फिटनेस के लिए जाने जाने वाले हॉलीवुड एक्टर मार्क वॉलबर्ग भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो कहते हैं कि वो रोजाना नाश्ते में 3–4 उबले अंडे खाते हैं. पोस्ट में मार्क वॉलबर्ग ने लिखा कि वो रोज एक जैसा नाश्ता करते हैं लेकिन इससे कभी बोरियत नहीं होती. टेस्ट बदलने के लिए वे कभी-कभी अंडों के साथ ब्लूबेरी या सैल्मन भी खाते हैं.

हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित केयर हॉस्पिटल्स की क्लिनिकल डाइटिशियन जी सुषमा ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में रोजाना अंडे खाने के फायदों के बारे में बताया है. जी सुषमा के अनुसार, नाश्ते में अंडा खाना एक हेल्दी ऑप्शन है. इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो मसल्स को रिपेयर करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं. अंडों में विटामिन A, D, E और B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा इनमें आयरन, जिंक, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो दिमाग और आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

अंडे के ज्यादातर पोषक तत्व उसके पीले भाग में होते हैं. पूरा अंडा खाने से प्रोटीन, फैट और कैलोरी का सही बैलेंस मिलता है. वहीं, अगर आपको सिर्फ अंडे खाना पसंद नहीं है तो आप इन्हें हरी सब्जियों या एवोकाडो के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा, ब्लूबेरी और सैल्मन जैसे फूड्स एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और प्रोटीन बढ़ाते हैं, जिससे नाश्ता और ज्यादा हेल्दी बनता है और पेट देर तक भरा रहता है.

इन बातों का रखें ध्यान
नाश्ते में अंडा खाना काफी हेल्दी ऑप्शन है लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में इसे ज्यादा खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए अंडों को हमेशा बैलेंस्ड डाइड के साथ सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. जरूरत से ज्यादा अंडे खाना सही नहीं है. वहीं, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है या अंडे से एलर्जी है तो उन्हें अंडों को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेनी चाहिए.

