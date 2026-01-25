scorecardresearch
 
Greek Yogurt VS Curd: ग्रीक योगर्ट या सादा दही, किसमें है ज्यादा प्रोटीन और सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद?

Greek Yogurt VS Curd: ग्रीक योगर्ट या सादा दही दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा ज्यादा हेल्दी है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि दही और ग्रीक योगर्ट में कौन ज्यादा हेल्दी है और क्यों.

ग्रीक योगर्ट या सादा दही में कौन ज्यादा हेल्दी है? (Photo- Getty Image)
दही भारतीय खाने का अहम हिस्सा रहा है. पोषक तत्वों से भरपूर दही खाने से डाइजेशन बेहतर रहता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हड्डियों व दिल की सेहत भी अच्छी रहती है. वहीं, ग्रीक योगर्ट आजकल फिटनेस फ्रिक लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन ज्यादा और कार्ब्स कम होते हैं और इसका टेक्सचर भी आम दही की तुलना में ज्यादा गाढ़ा होता है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि दही और ग्रीक योगर्ट में क्या अंतर है और रोजाना किसे खाना ज्यादा बेहतर होगा.

ग्रीक योगर्ट और रेगुलर दही में क्या फर्क है?
देखने में दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, सफेद, स्मूद और हल्के खट्टे. लेकिन असली फर्क इनके बनाने के तरीके में होता है. रेगुलर दही दूध में हेल्दी बैक्टीरिया मिलाकर जमाया जाता है. इसमें व्हे यानी दूध का पानी मौजूद रहता है जिससे इसकी बनावट थोड़ी पतली होती है.

वहीं ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए दही को जमाने के बाद मलमल के कपड़े या महीन छलनी से अच्छी तरह छाना जाता है. इसे छानते समय इसमें से पानी, व्हे और कुछ बैक्टीरिया निकाल दिए जाते हैं. इसी वजह से ग्रीक योगर्ट ज्यादा गाढ़ा, क्रीमी होता है और इसमें पोषक तत्व ज्यादा कंसन्ट्रेट हो जाते हैं.

प्रोटीन के मामले में
ग्रीक योगर्ट में आम दही के मुकाबले लगभग दोगुना प्रोटीन होता है. लगभग 170 ग्राम ग्रीक योगर्ट में 15–20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि उतनी ही मात्रा में रेगुलर दही में 6–9 ग्राम प्रोटीन होता है. यही वजह है कि मसल्स बनाने, वजन कंट्रोल करने या देर तक पेट भरा रखने के लिए ग्रीक योगर्ट बेहतर माना जाता है.

कार्ब्स और शुगर कम
छानने के दौरान दूध की नेचुरल शुगर यानी लैक्टोज काफी हद तक निकल जाती है. इसलिए ग्रीक योगर्ट में कार्ब्स और शुगर कम होती है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं या लो-कार्ब डाइट फॉलो करते हैं.

कैल्शियम के मामले में
इस मामले में सादा दही थोड़ा बेहतर होता है. छानने से व्हे के साथ कुछ कैल्शियम भी निकल जाता है इसलिए ग्रीक योगर्ट में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है. मजबूत हड्डियों के लिए रेगुलर दही हेल्दी ऑप्शन हो सकता है.

प्रोबायोटिक्स 
दोनों तरह के दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों के लिए फायदेमंद हैं. हालांकि किस ब्रांड में कौन से बैक्टीरिया हैं. यह लेबल देखकर ही पता चलता है.

तो फिर किसे खाना बेहतर होगा?
दोनों ही हेल्दी हैं. आपके लिए क्या बेहतर है यह आपकी लाइफस्टाइल और जरूरतों पर डिपेंड करता है. अगर आपको ज्यादा प्रोटीन, गाढ़ा टेक्सचर और कम कार्ब्स चाहिए तो ग्रीक योगर्ट चुनें. यह वर्कआउट के बाद या ब्रेकफास्ट के लिए बढ़िया ऑप्शन है. वहीं, अगर आपको ज्यादा कैल्शियम चाहिए, हल्का टेक्सचर पसंद है और बहुत खट्टा स्वाद नहीं चाहते तो रेगुलर दही बेहतर रहेगा. बेहतर होगा कि आप दोनों को बैलेंस करके अपनी डाइट में शामिल करें. 

---- समाप्त ----
