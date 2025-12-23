scorecardresearch
 
आचार्य बालकृष्ण ने बताया सर्दियों में पेट की हर समस्या से निजात पाने का देसी उपाय, चुटकियों में दूर होगी जलन-अपच

सर्दियों में पेट भारी, गैस या अपच की परेशानी आम है. आयुर्वेद में गुड़ को पाचन सुधारने और गैस-अपच में राहत देने वाला प्राकृतिक उपाय माना जाता है. आचार्य बालकृष्ण ने बताया कैसे रोजाना भोजन के बाद गुड़ खाने से पेट हल्का और पाचन स्वस्थ रहता है.

रोजाना खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खाने से डाइजेशन बेहतर रहता है. (Photo: ITG)
आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, बदलती लाइफस्टाइल और उल्टा-सीधा खान-पान पेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. गैस बनना, खाना ठीक से न पचना, पेट भारी रहना या बार-बार अपच होना अब आम समस्या बन चुकी है. ऊपर से सर्दियों का मौसम आते ही ये दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस समय पाचन तंत्र थोड़ा सुस्त हो जाता है. ऐसे में रोज-रोज दवा खाना किसे अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग इन समस्याओं से परेशान हैं उन्हें दवा खानी ही पड़ती हैं.

हालांकि, अगर हम कहें कि आपको पेट संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए दवाओं से छुटकारा मिल सकता है तो? जी हां, अच्छी बात ये है कि आयुर्वेद में इसका बेहद आसान और देसी इलाज मौजूद है. आचार्य बालकृष्ण ने पेट से जुड़ी इन परेशानियों के लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है, जो खासतौर पर सर्दियों में बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें इस्तेमाल होने वाला गुड़ सर्दियों में आसानी से मिल जाता है और सेहत के लिए भी काफी लाभकारी होता है. गुड़ शरीर को गर्म रखता है, पाचन को मजबूत करता है और गैस-अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है.

अगर आप भी सर्दियों में पेट की दिक्कतों से परेशान रहते हैं, तो इस आसान देसी नुस्खे को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं. बिना किसी साइड इफेक्ट के ये तरीका पेट को हल्का रखता है और अंदर से आराम पहुंचाने में मदद करता है.

पेट के रोगों में लाभदायक है गुड़

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, गुड़ पेट के रोगों के लिए एक नेचुरल औषधि की तरह काम करता है. आयुर्वेद में गुड़ को पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है. ये पेट में बनने वाली गैस को कम करता है और डाइजेशन प्रोसेस को मजबूत बनाता है.

गैस और अपच में कैसे करता है मदद

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि गुड़ खाने से पेट की आग (डाइजेस्टिव फायर) तेज होती है, जिससे खाना जल्दी और अच्छे से पचता है. जिन लोगों को अक्सर गैस, पेट फूलना या अपच की शिकायत रहती है, उनके लिए गुड़ का सेवन काफी राहत दे सकता है.

भोजन के बाद गुड़ खाने की सलाह

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक, रोजाना खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खाने से डाइजेशन बेहतर रहता है. इससे पेट साफ रहता है और गैस, एसिडिटी जैसी परेशानियां दूर होती हैं. ये आदत डाइजेस्टिव सिस्टिम को एक्टिव रखने में मदद करती है.

नेचुरल और सुरक्षित घरेलू उपाय

गुड़ पूरी तरह से नेचुरल होता है और इसमें किसी तरह के केमिकल नहीं होते. यही वजह है कि इसे आयुर्वेद में सुरक्षित और असरदार माना गया है. सही मात्रा में गुड़ खाने से पेट ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को फायदा मिल सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

यूं तो गुड़ फायदेमंद है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों को गुड़ खाने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

---- समाप्त ----
