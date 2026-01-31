Dosa VS Moong Dal Chilla: डोसा या मूंग दाल चीला, सुबह नाश्ते में क्या खाने से घटेगा वजन? रहेंगे हेल्दी

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है. यह न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. भारतीय घरों में डोसा और मूंग दाल चीला दो ऐसे नाश्ते हैं जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी माने जाते हैं. लेकिन कई बार लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा हेल्दी है और सुबह के नाश्ते में क्या खाना बेहतर होगा.

डोसा

डोसा साउथ इंडियन डिश है, जिसे नाश्ते में खूब पसंद किया जाता है. ये आमतौर पर चावल और उड़द दाल को भिगोकर, पीसकर और फर्मेंट करके बनाया जाता है. फर्मेंटेशन की वजह से डोसा हल्का, कुरकुरा और पचाने में आसान माना जाता है. इसे आमतौर पर सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है.

कितना न्यूट्रिशियस है डोसा?

न्यूट्रिशनिक्स (Nutritionix) की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 100 ग्राम का एक मीडियम साइज डोसे में 168 कैलोरी होती है. इसमें लगभग 3.7 ग्राम फैट, 94 मिलीग्राम सोडियम, 29 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3.9 ग्राम प्रोटीन और लगभग 0.9 ग्राम फाइबर पाया जाता है. कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से डोसा शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है इसलिए यह सुबह के नाश्ते के लिए एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है.

मूंग दाल चीला

मूंग दाल चीला एक हेल्दी और हल्का भारतीय नाश्ता है. इसे पीली या हरी मूंग दाल को भिगोकर पीसकर तवे पर बनाया जाता है. ये खासतौर पर उन लोगों का फेवरेट नाश्ता है जो वजन कम करना चाहते हैं और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता पसंद करते हैं. मूंग दाल आसानी से पचने वाली मानी जाती है और ये पेट को लंबे समय तक भरा रखती है.

कितना न्यूट्रिशियस है मूंग दाल चीला?

फैट सीक्रेट की रिपोर्ट के अनुसार, एक मीडियम साइज मूंग दाल चीला लगभग 144 कैलोरी देता है. इसमें लगभग 3.21 ग्राम फैट, 22.41 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7.86 ग्राम प्रोटीन, 6.2 ग्राम फाइबर, 148 मिलीग्राम सोडियम और 484 मिलीग्राम पोटैशियम पाया जाता है. ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होने की वजह से मूंग दाल चीला वजन घटाने और फिट रहने वालों के लिए बेहतर माना जाता है.

फिर सुबह नाश्ते में क्या खाएं?

डोसा और मूंग दाल चीला दोनों ही हेल्दी नाश्ते हैं. अगर आपको वजन घटाना है और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता चाहिए तो मूंग दाल चीला आपके लिए बेहतर रहेगा. वहीं, अगर आपको वजन घटाने की चिंता नहीं है और ऐसा नाश्ता चाहते हैं जो डाइजेशन के लिए अच्छा हो और दिन भर एनर्जी भी दे तो आप डोसा को सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं. आप चाहे तो दोनों को बदल-बदलकर अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं.

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

