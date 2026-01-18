scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dates vs Almonds: खजूर या बादाम, सर्दियों में खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं?

Dates vs Almonds: सर्दियों के मौसम में खानपान का खास ख्याल रखना पड़ता है. इस मौसम में ऐसे फूड्स की जरूरत होती है जो शरीर को एनर्जी दें, अंदर से गर्म रखें और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाएं रखें. इस मामले में खजूर और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स काफी हेल्दी माने जाते हैं. आज हम इस खबर में जानेंगे कि सर्दियों में इन दोनों में से किसे खाना ज्यादा बेहतर रहेगा और क्यों.

Advertisement
X
खजूर VS बादाम, सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं?
खजूर VS बादाम, सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए क्या खाएं?

सर्दियों के मौसम में शरीर को ज्यादा एनर्जी, गर्माहट और मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत होती है. इस समय सही खानपान न सिर्फ ठंड से बचाता है बल्कि कमजोरी, थकान और मौसमी बीमारियों से भी दूर रखता है. यही वजह है कि लोग इस मौसम में खजूर और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं. दोनों ही हेल्दी हैं लेकिन इनके फायदे अलग-अलग होते हैं. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि सर्दियों में खजूर खाना ज्यादा बेहतर है या बादाम.

सर्दियों में खजूर खाने के फायदे
खजूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे नेचुरल शुगर होती है. सर्दियों में इसे खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और यह ठंड से लड़ने में मदद करता है. सुबह के समय 2–3 खजूर खाने से थकान कम होती है और शरीर एक्टिव महसूस करता है. खजूर आयरन से भी भरपूर होता है जो सर्दियों में होने वाली कमजोरी और हीमोग्लोबिन की कमी से बचाने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर रखता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है जो ठंड के मौसम में आम है.

इसके अलावा खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत कर मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. हालांकि खजूर का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. इसमें शुगर ज्यादा होती है इसलिए डायबिटीज के मरीजों और वजन कंट्रोल करने वालों को इसे ज्यादा खाने से बचना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

fruits in winter
सर्दियों में फल खाने से लगता है डर? जरूर खाएं... बीमारियां रहेंगी 10 फुट दूर
Fatty Liver in India
शराब ना पीने वाले भारतीयों का लिवर खतरे में, बचना है तो तुरंत सुधारें ये गलती
Egg shell uses
क्या आप भी अंडे खाकर छिलके फेंके देते हैं? फेस पर लगाएं, मिलेगी हीरे जैसी चमक
Know Evil eye or Nazar is real or not
क्या आपको भी बार-बार लगती है लोगों की बुरी नजर तो सुनिए प्रेमानंद की ये बात
बेसन चीला या ओट्स चीला वजन घटाने के लिए नाश्ते में क्या खाएं? (Photo- Pixabay)
बेसन या ओट्स चीला, वजन घटाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाएं?
Advertisement

सर्दियों में बादाम खाने के फायदे
बादाम शरीर को तुरंत नहीं बल्कि धीरे-धीरे और लंबे समय तक एनर्जी देता है. इसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो सर्दियों में शरीर को मजबूत और गर्म बनाए रखने में मदद करते हैं. बादाम में विटामिन E भरपूर होता है जो ठंड के मौसम में स्किन को ड्राई होने से बचाता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है.

बादाम दिमाग की सेहत और याददाश्त के लिए भी अच्छे माने जाते हैं. यही वजह है कि सर्दियों में रातभर भिगोकर बादाम खाने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा बादाम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और दिल की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं खासकर तब जब सर्दियों में खाने-पीने में भारी चीजें ज्यादा हो जाती हैं.

खजूर के मुकाबले बादाम ब्लड शुगर को जल्दी नहीं बढ़ाते. इसलिए सही मात्रा में खाने पर यह डायबिटीज के मरीजों के लिए रोज खाने का ज्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है.

तो सर्दियों में क्या खाना बेहतर होगा?
खजूर और बादाम दोनों ही हेल्दी हैं. अगर आपको ज्यादा कमजोरी महसूस होती है,  ज्यादा ठंड लगती है या थकान रहती है तो खजूर आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि यह शरीर को तुरंत एनर्जी और गर्मी देता है. वहीं, अगर आपको लंबे समय तक ताकत, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाए रखना है तो बादाम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है.

Advertisement

बेहतर होगा कि आप दोनों को ही अपनी डाइट में शामिल करें. सुबह 10-12 भीगे हुए बादाम इम्यूनिटी और ताकत के लिए खाएं और दिन में 1-2 खजूर एनर्जी और गर्मी के लिए लें. इस तरह खजूर और बादाम मिलकर सर्दियों में आपको हेल्दी और फिट बनाए रखने में मदद करेंगे.

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement