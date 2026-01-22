scorecardresearch
 
36 से 30 हो जाएगा कमर का साइज! रोजाना पिएं 1 गिलास अनार का जूस, 12 हफ्तों में ही दिखने लगेगा असर

अनार न केवल दिल और त्वचा के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह वजन घटाने में भी मददगार साबित हो सकता है. शोध बताते हैं कि अनार का जूस भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को कम कर 'फुलनेस' का अहसास कराता है, 12 हफ्तों तक इसका नियमित सेवन कमर का साइज घटाने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद कर सकता है.

स्किन के लिए अनार का जूस पीना अच्छा होता है. (Photo: Pexels)
Pomegranate Can Stop Hunger: हार्ट हेल्थ से लेकर चमकदार स्किन के लिए अनार खाने की सलाह दी जाती है. अनार के दानों और जूस को अगर नियमित तौर पर सेवन किया जाता है तो शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं. अनार अपने खट्टे-मीठे दानों के लिए जाना जाता है, खासकर यह आम-सेब और केले के बाद भारतीय फलो में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला फल है. आयुर्वेद में अनार को डाइजेशन के लिए बेहतरीन माना जाता है. 

सिर्फ दिल, पाचन और स्किन के लिए ही नहीं बल्कि अनार से वजन घटाने वालों को भी काफी अच्छा होता है. अनार को लेकर यह सवाल है कि क्या अनार खाने से भूख कंट्रोल होती है, आइए जानते हैं कि क्या सच में अनार हमारी भूख को नियंत्रित कर पाता है या नहीं.

अनार खाने से शरीर को मिलते हैं ये फायदे

  • अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है. 
  • यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है.
  • अनार खाने से शरीर मे होने वाली खून की कमी यानी एनीमिया कम होता है, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है.
  • यह डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और पेट से जुड़ी समस्याओं से आराम दिलाने में काम आता है.
  • अनार त्वचा को चमकदार बनाता है और उम्र बढ़ने के असर को भी स्लो करने में मदद करता है.

क्या भूख कंट्रोल करता है अनार? 

एक मिडियम साइज के अनार में करीबन 144 कैलोरी होती है, जिसमें 83 प्रतिशत पानी, 3.5 ग्राम फाइबर और 14 ग्राम नेचुरल शुगर पाई जाती है. 

फूड एंड फंक्शन में 2017 की एक स्टडी में पाया गया कि अनार का अर्क ओवरवेट से जूझ रहे लोगों में घेलिन जैसे हंगर हार्मोन को कम करता है, जबकि पेट भरा होने का इशारा देने वाले पेप्टाइड वाईवाई को  बढ़ाता है.

12 हफ्तों तक अनार का जूस पीने से क्या होगा? 

अनार का जूस अक्सर लोग चेहरे पर ग्लो लाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करते हैं, क्योंकि यह हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. स्किन के साथ-साथ 12 हफ्तों तक अनार का जूस पीने से वजन घटाने में भी फायदा मिलता है और तेजी से कमर का साइज कम होने लगता है.

2020 में पब्लिश हुई न्यूट्रिशन रिसर्च में एक छोटे ह्यूमन ट्रायल में बताया गया कि 12 हफ्तों तक रोज 250 एमएल अनार का जूस पीने से मोटापे से पीड़ित लोगों की कमर का साइज और खुद बताई गई भूख के स्कोर में थोड़ी कमी पाई गई थी. 

इसलिए जो लोग वजन घटाना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के साथ रोजाना अनार का जूस पी सकते हैं, इससे उनको भूख कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. 

हालांकि किसी भी एक चीज से पूरी तरह से भूख को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए बुरी आदतों और जंक फूड जैसी चीजों से पूरी तरह से दूरी बनाना भी बेहद जरूरी है. सही लाइफस्टाइल और डाइट की मदद से ही भूख को कंट्रोल की जा सकती है. 

---- समाप्त ----
