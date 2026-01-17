Besan vs oats cheela: बेसन या ओट्स चीला, वजन घटाने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाएं?

सुबह का खाना न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि मूड और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है. वैस तो नाश्ते में आप कई चीजें खा सकते हैं लेकिन बेसन चीला और ओट्स चीला दो ऐसे हेल्दी ऑप्शन हैं जो जल्दी बन जाते हैं, टेस्टी भी होते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए और क्यों.

क्या है बेसन चीला?

बेसन चीला चने के आटे से बनाया जाता है, जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले मिलाए जाते हैं. यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे इसे खाने के बाद देर तक भूख नहीं लगती. बेसन नेचुरली ग्लूटेन-फ्री होता है और पचाने में भी हल्का माना जाता है.

न्यूट्रिशन के मामले में

100 ग्राम बेसन में लगभग 387 कैलोरी, 22 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फाइबर होता है. साथ ही इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट भी पाए जाते हैं.

वजन घटाने में बेसन चीला कैसे मदद करता है?

बेसन चीला प्रोटीन से भरपूर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर करता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है. अगर इसे कम तेल में और ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाया जाए तो यह वजन घटाने वालों के लिए हेल्दी नाश्ता बन सकता है.

क्या है ओट्स चीला?

ओट्स चीला ओट्स पाउडर से बनाया जाता है, जिसमें दही, मसाले और सब्जियां मिलाई जाती हैं. ओट्स में सॉल्यूबल फाइबर (बीटा-ग्लूकन) होता है जो डाइजेशन के लिए हेल्दी माना जाता है और पेट को देर तक भरा रखता है.

न्यूट्रिशन के मामले में

100 ग्राम ओट्स में लगभग 389 कैलोरी, 16 ग्राम प्रोटीन और 11 ग्राम फाइबर होता है. इसमें बीटा-ग्लूकन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं.

वजन घटाने में कैसे मदद करता है?

ओट्स का सॉल्यूबल फाइबर भूख को कंट्रोल करता है और ओवरईटिंग से बचाता है. यह धीरे-धीरे एनर्जी देता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. दही के साथ खाने पर गट हेल्थ के लिए भी यह फायदेमंद होता है.

वजन घटाने के लिए फिर क्या खाएं?

अगर आप सुबह के नाश्ते में ऐसा खाना चाहते हैं जो वजन कम करने में मदद करे और पेट को लंबे समय तक भरा रखे तो ओट्स चीला आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. वहीं, अगर आप नाश्ते में ज्यादा प्रोटीन वाला, हल्का, जल्दी पचने वाला खाना पसंद करते हैं तो बेसन चीला आपके लिए सही रहेगा.

