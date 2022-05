Aam Panna Old Style Recipe: स्वादिष्ट आम पन्ना चखते ही मजेदार स्वाद आ जाता है. यह क्च्चे आम से बनाया जाता है, गर्मियों में कच्चे आम का ये ड्रिंक पूरे भारत में काफी लोकप्रिय है. ये न केवल गर्मी से राहत देता है बल्कि सेहत के लिए भी लाभदायक है. आम पन्ना हमारे शरीर को तरो-ताजा रखता है. साथ ही, हमारे शरीर की थकान को भी दूर करता है. क्या है आम पन्ना बनाने का आसान तरीका?

Aam Panna Recipe Ingredients: सामग्री

2 कच्चे आम

1 गिलास पानी

आधा चम्मच काला नमक

आधा चम्मच काली मिर्च

आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

गुड़

पुदीने की पत्ती

How To Make Old Style Aam Panna: पुराने तरीके से बनाएं आम पन्ना: