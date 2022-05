Healthy Salad Recipe: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना खाएं विटामिन सी युक्त हेल्दी फ्रूट सलाद, जानें रेसिपी

Vitamin C Fruit Salad Recipe in Hindi: डाइट में सलाद का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. सलाद विटामिन, मिनरल समेत सभी जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. सलाद के सेवन से पाचन क्रिया दुरूस्त रहती है. विटामिन सी से भरपूर सलाद इम्यून सिस्टम को दुरुस्त और मजबूत रखती है. जिसे बनाना भी बेहद आसान है. इस सलाद का प्रतिदिन सेवन करने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती. आइए जानते हैं ये खास रेसिपी.

Vitamin C Salad Ingredients: सामग्री

1 कप पपीता

1 कप केला

1 कप कीवी

1/2 कप तरबूज

1/2 कप सेब

1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर

1 टीस्पून चाट मसाला

1 टीस्पून नींबू का रस

काला नमक स्वादानुसार

How To Make Vitamin C Salad: विटामिन सी से भरपूर सलाद बनाने की विधि: