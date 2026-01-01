scorecardresearch
 
Vegetables to Lower Cholesterol: ठंड में बढ़ सकता है गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फेलियर से बचने के लिए खाएं ये 3 सब्जियां

सर्दियों में LDL यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में सर्दियों में मिलने वाली 3 मौसमी सुपरफूड सब्जियां नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती हैं. इन तीनों सब्जियों को आप अपनी थाली में जरूर शामिल करें.

दिल की सेहत के लिए हरी सब्जियां फायदेमंद होती हैं. (PHOTO:ITG)
Vegetables to Lower Cholesterol: सर्दियों के मौसम में खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण LDL यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ सकता है. ठंड में लोग कम पानी पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है और घी-मक्खन जैसे हाई फैट फूड ज्यादा खाने लगते हैं. इसका सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है और हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक व ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है. 

अच्छी बात यह है कि सही डाइट अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है. खासतौर पर कुछ मौसमी सब्जियां सर्दियों में नेचुरल तरीके से LDL कम करने और HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करती हैं. 

अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं तो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट (M.Sc.) ख्याति पटेल ने सर्दियों की 3 सुपर सब्जियों को डाइट में शामिल करने की सलाह दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में बताया कि ये सब्जियां शरीर से गंदे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करती हैं और दिल को लंबे समय तक हेल्दी रखती हैं.

मेथी पत्ता

मेथी के पत्ते सर्दियों की सबसे ताकतवर हरी सब्जियों में गिने जाते हैं. इनमें सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आंतों में जाकर LDL कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. मेथी पत्ता ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ-साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल भी घटाता है. आप इसे साग, पराठे या सब्जी के रूप में खा सकते हैं.

हरी लहसुन

हरी लहसुन यानी ग्रीन गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर कंपाउंड्स से भरपूर होती है. इसमें मौजूद एलिसिन नसों में जमा फैट को कम करने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. नियमित रूप से हरी लहसुन खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल घटता है और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है. इसे सब्जी, चटनी या दाल में डालकर खाया जा सकता है.

आंवला

आंवला भले ही फल हो, लेकिन इसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की सुपरफूड कैटेगरी में रखा जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C और पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो LDL को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं. आंवला HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद करता है. सर्दियों में आंवले का जूस, चूर्ण या मुरब्बा दिल की सेहत के लिए फायदेमंद रहता है.

हार्ट फेलियर से बचने के लिए जरूरी टिप्स

सिर्फ 3 सब्जियां आपके दिल को हेल्दी नहीं रख सकती हैं, इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ हेल्दी बदलाव करने पड़ेंगे. अगर आप हार्ट फेलियर और अटैक से खुद को बचाना चाहते हैं तो इन जरूरी टिप्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें.

  • रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें
  • ठंड में भी पर्याप्त पानी पिएं
  • तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं
  • स्मोकिंग और शराब से बचें
---- समाप्त ----
