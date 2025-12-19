वियतनाम में भारत का जलवा! रेड गाउन में विप्रा मेहता ने ढाया कहर, हरनाज संधू का रिएक्शन वायरल

Miss Cosmo 2025: मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू इन दिनों वियतनाम में चल रहे मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. लगातार दूसरी बार वो प्रतियोगिता की जूरी मेंबर हैं और अपने स्टाइल, कॉन्फिडेंस और मंच पर मौजूदगी से सबका दिल जीत रही हैं.

मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 में भारत को विप्रा मेहता रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में विप्रा मेहता कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ रैम्प वॉक करती नजर आ रही हैं. विप्रा की एंट्री पर हरनाज के रिएक्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

विप्रा की एंट्री पर हरनाज का रिएक्शन

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जैसे ही विप्रा ने स्टेज पर अपना नाम और देश इंडिया बताया, पूरा हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा. देश के लिए लोगों का प्यार देखकर हरनाज़ संधू मुस्कुराती हुई गर्व से चमक उठीं. जैसे ही विप्रा स्टेज पर वॉक शुरू की और भीड़ इंडिया-इंडिया के नारे लगाने लगी, तब हरनाज की खुशी साफ झलक रही थी.

रेड गाउन में छा गईं विप्रा मेहता

मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 के स्टेज पर विप्रा मेहता ने ईवनिंग गाउन राउंड में अपना जलवा बिखेरा. उन्होंने डिजाइनर वजानेह का खूबसूरत लाल रंग का गाउन पहना था, जिसमें वो स्टनिंग लग रही थीं. कोर्सेट स्टाइल बॉडीस और चमकदार क्रिस्टल वर्क इस गाउन को खूबसूरत बना रहा है.

गाउन के साथ उन्होंने दुपट्टा स्टाइल का एक स्टोल पहना, जो नेकलेस जैसा लग दिखाई दे रहा था.स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ गाउन में थाई-हाई स्लिट और पीछे लॉन्ग ट्रेल विप्रा के ईवनिंग गाउन को हटकर बना बना रहा है. मैचिंग हील्स, रूबी ईयररिंग्स और खुले सॉफ्ट वेव्स में बालों ने लुक को और शानदार बना दिया.

मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 की थीम राइजिंग ड्रैगन पर विप्रा के ईवनिंग गाउन को खास डिजाइन किया गया था. इस गाउन में वो बेहद सुंदर लग रही थीं. विप्रा ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर एंट्री ली, उसने भारत को एक नई उम्मीद दी है कि शायद वो मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीतने में जरूर कामयाब होंगी.

