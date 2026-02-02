मनोज तिवारी की पत्नी की सादगी ने जीता दिल, मिरर वर्क सूट में दिखीं खूबसूरत

भाजपा सांसद और नेता मनोज तिवारी जितने पॉपुलर हैं, उनकी पत्नी सुरभि तिवारी भी कम लाइमलाइट में नहीं रहती हैं. सुरभि भी जानी-मानी गायिका हैं. वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी सादगी से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. मनोज तिवारी के जन्मदिन के मौके पर उनकी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्ट शेयर की.इसमें उन्होंने अपने पति को जन्मदिन की बधाई दी और एक प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में मनोज तिवारी और उनकी पत्नी दिखाई दे रहे हैं. दोनों एक साथ चहलकदमी कर रहे हैं और काफी खुश भी दिख रहे हैं लेकिन वीडियो की सारी लाइमलाइट सुरभि की सादगी लूट ले गई.

सुरभि ने पहना था ये खास सूट

सुरभि जब भी अपने इंस्टग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, वो हमेशा सिंपल, सोबर और यूनिक लुक्स में नजर आती हैं. लेटेस्ट वीडियो में सुरभि प्लाजो सूट पहने नजर आई हैं. इस सूट की लेंथ काफी अच्छी थी. लंबी स्लीव्स और ढीला-ढाला फिट भी सुरभि के लुक को क्लासी बना रहा था. इस सूट पर रेड, ब्लू और ग्रीन जैसे कई रंगों से फ्लॉवर प्रिंट और कई डिजाइन्स ऐड की गई थीं.

इसके अलावा इस सूट पर जगह-जगह मिरर लगे हुए थे जो सूट को एलिगेंट और रॉयल बना रहे थे. सुरभि के दुपट्टे में भी मिरर का काम हुआ था. उन्होंने अपने बालों को खोला हुआ था और माथे पर बिंदी लगाई हुई थी. सुरभि की मुस्कुराहट उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी. इस वीडियो में वो अपने पति के साथ जगमगाते फ्लोर पर चहलकदमी करती दिख रही हैं जहां दूर-दूर तक रोशनी बिखरी हुई है. इस वीडियो पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं और इस जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं.

