19 साल की बेटी, 52 की मां...अरियाना के साथ महिमा चौधरी का रॉयल लुक! PHOTOS

बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी का नाम अरियाना है. महिमा अपनी बेटी के साथ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जिस कारण अरियाना के फैंस फॉलिंग काफी बढ़ गई है. 19 साल की अरियाना हाल ही में एक ईवेंट में अपनी मां महिमा चौधरी के साथ पहुंचीं. दोनों ईवेंट में काफी अच्छे आउटफिट में पहुंची जो लोगों के लिए एक स्टेटमेंट बना. तो आइए दोनों के लुक को डिकोड करते हैं कि किसने क्या पहना?

ड्रेस में दिखी रॉयल्टी

अरियाना चौधरी के लुक की बात करें तो उन्होंने यंग रॉयल्टी को बखूबी रिप्रेजेंट किया. ऑलिव ग्रीन शेड के हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लॉन्ग आउटफिट में अरियाना बेहद ग्रेसफुल लगीं. कुर्ते पर की गई इंट्रिकेट गोल्ड और बेज टोन कढ़ाई लुक को ट्रेडिशनल रिचनेस दे रही थी, वहीं फ्रंट में डीप ग्रीन पैनल ने पूरे आउटफिट को स्ट्रक्चर्ड और एलॉन्गेटेड फील दिया था. यह सिलुएट न सिर्फ कैमरा फ्रेंडली था बल्कि रेड कार्पेट के लिए एक परफेक्ट चॉइस भी थी.

अरियाना सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल, साइड बैंग्स और फ्रेश पिंक लिप्स ने अरियाना के लुक को युथफुल और बैलेंस्ड रखा. ग्रीन बीड्स वाला नेकपीस आउटफिट से शानदार तरीके से मैच करता दिखा.

महिला चौधरी का लुक

महिमा चौधरी ने एक बार फिर साबित किया कि टाइमलेस एलिगेंस क्या होती है. उन्होंने क्रीम कलर की साड़ी को फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट ब्लाउज के साथ स्टाइल किया जो उनके लुक को ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी का परफेक्ट मिक्स बना रहा था.

साड़ी का सॉफ्ट फ्लो और जैकेट का स्ट्रक्चर्ड फिट, दोनों मिलकर एक पावरफुल और ग्रेसफुल प्रेज़ेंस क्रिएट कर रहे थे. फ्लोरल मोटिफ्स ने लुक में फेमिनिन टच जोड़ा, जबकि बेल्ट डिटेल ने इसे मॉडर्न एज दी. महिमा का स्लीक मिड-पार्ट हेयरस्टाइल और सटल ग्लैम मेकअप इस बात का सबूत था कि कम में भी बड़ा इम्पैक्ट बनाया जा सकता है.

मां-बेटी की जोड़ी का सबसे खास पहलू था दोनों के लुक्स में मौजूद हार्मनी. एक तरफ यंग, फ्रेश और रॉयल वाइब, दूसरी तरफ मैच्योर, पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंट स्टाइल. दोनों ने एम्ब्रॉयडरी को कॉमन एलिमेंट बनाया, लेकिन उसे अपनी-अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैरी किया.

