जयपुर की राजकुमारी का ग्लैमरस लुक, ट्रेडिशनल छोड़ बैकलेस गाउन में दिखाया टशन

जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी ने अपने नए फैशन लुक्स से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, उनके लेटेस्ट फोटोशूट में अलग-अलग स्टाइलिश और एलिगेंट आउटफिट्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे है. गौरवी का फैशन सेंस और आत्मविश्वास सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.

जयपुर की राजकुमारी का फैशन सेंस कमाल है(Photo: Instagram@gauravikumari)
कौन कहता है कि शाही विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित होती है? जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी इसे अपने आत्मविश्वास, सोच और स्टाइल के ज़रिए आज के दौर में भी पूरी शान से जी रही हैं. राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की बेटी और जयपुर के आखिरी शासक मान सिंह द्वितीय की परपोती गौरवी, नई पीढ़ी की उस पहचान का प्रतीक है. गौरवी इन दिनों अपने नए फैशन लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं. एक बार फिर उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. 

जयपुर की राजकुमारी का लेटेस्ट फोटोशूट

गौरवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइल देखने के लायक है. इन तस्वीरों में गौरवी बहुत सुंदर लग रही हैं और उनका मॉडर्न लुक उनके फैंस को भी बहुत पसंद आ रहा है. राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की बेटी गौरवी कुमारी न केवल अपने राजसी परिवार के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अब धीरे-धीरे एक उभरती हुई फैशन आइकन के रूप में भी पहचान बना रही हैं. 

उनकी हालिया फोटो सीरीज में हर लुक अलग है और खास है. कहीं ग्लैमर है तो कहीं क्लास की झलक दिख रही है. एक तस्वीर में गौरवी फर्श तक लंबी काली शाइनी गाउन में नजर आ रही हैं. इस गाउन का फिट और नेकलाइन उन्हें बेहद एलिगेंट और रॉयल लुक देता है, यह लुक किसी शाही शाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है. 

बैकलेस गाउन में गौरवी का जलवा

वहीं दूसरी फोटो में उन्होंने आइवरी कलर का बैकलेस गाउन पहन रखा है, जिसमें पतली स्ट्रैप्स  हैं, इस गाउन को सॉफ्ट फैब्रिक के साथ बनाया गया है., जो एक इंटरनेशनल फैशन वाइब देती है. गौरवी का एक ब्लैक आउटफिट खास तौर पर ध्यान खींचता है, जिसमें स्लीव्स पर फ्रिंज डिटेलिंग की गई है. यह डिटेल तस्वीरों में मूवमेंट और नया टेक्सचर एड करती है. यह लुक दिखाता है कि गौरवी फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरतीं. 

गौरवी ने ब्लैक ब्लेजर और लंबी स्कर्ट के साथ बॉसी लुक भी काफी शानदार है, बेरेट कैप के साथ यह लुक क्लासिक और पेरिसियन स्टाइल से प्रेरित लगता है. इसके अलावा एक फोटो में  चौड़ी किनारी वाली टोपी और ब्लैक ब्लेजर के साथ उनका लुक किसी हाई-फैशन मैगजीन के कवर जैसा लग रहा है. 

गौरवी कुमारी का यह नया फैशन अंदाज उनके आत्मविश्वास और विकसित होते स्टाइल को दिखा रहा है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उनके लुक्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके फैशन सेंस की चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है.

---- समाप्त ----
