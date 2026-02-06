scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'किराए पर दिया घर भी उपभोक्ता अधिकार से बाहर नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों की दलील को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट और उपभोक्ता अधिकारों पर अहम फैसला सुनाया है, जिसमें साफ किया गया कि होमबायर तब तक उपभोक्ता माना जाएगा जब तक यह साबित न हो कि संपत्ति कमर्शियल उद्देश्य से खरीदी गई हो. कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें फ्लैट को किराए पर देने के आधार पर शिकायत खारिज की गई थी.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कमर्शियल उपयोग साबित करना जरूरी होगा (Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कमर्शियल उपयोग साबित करना जरूरी होगा (Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े एक मामले में फैसला लिया है कि कोई भी होमबायर बस इसलिए उपभोक्ता नहीं बनता कि उसने खरीदी गई संपत्ति को किराए पर दे दिया हो. कोर्ट ने साफ किया है कि संपत्ति को किराए पर देना खुद में यह साबित नहीं करता कि वह “कॉमर्शियल उद्देश्य” से खरीदी गई थी.

यह फैसला 4 फरवरी को जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच ने सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक होमबायर की शिकायत को इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि फ्लैट किराए पर दिया गया था और इसे कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए माना गया था.

यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसने साल 2005 में गुरुग्राम में फ्लैट खरीदा था. बाद में उसने बिल्डर के खिलाफ शिकायत दाखिल की, जिसमें निर्माण में देरी, फ्लैट के लेआउट में बदलाव और लागत बढ़ोतरी जैसे आरोप शामिल थे. हालांकि NCDRC ने कह दिया था कि फ्लैट किराए पर होने की वजह से वह व्कॉमर्शियल इस्तेमाल में है और इसलिए शिकायत स्वीकार्य नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

सालों से गृहप्रवेश का इंतजार कर रहे हैं लोग
क्या था सुपरटेक का वो 'मायाजाल' जिसमें फंस गए 51,000 खरीदार, अब मिलेगा घर
बीएलओ की मेहनत का जिक्र ECI ने सुप्रीम कोर्ट में किया (Photo: ITG)
'SIR में बाधा केवल बंगाल में...', चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
Anurag Thakur
SC से Anurag Thakur को राहत, BCCI में वापसी?
mamata banerjee supreme court
'एडवोकेट' ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरा, और खुद कठघरे में पहुंच गईं!
Anurag Thakur
अनुराग ठाकुर को SC से बड़ी राहत, BCCI में पद संभालने पर लगा 9 साल पुराना बैन हटा

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल SIR में हिंसा और धमकियों का आरोप, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि तब तक यह मानना गलत होगा जब तक बिल्डर यह साबित न कर दे कि खरीद का मकसद व्यावसायिक था. इस मामले में बिल्डर कोई ठोस सबूत नहीं दे सका. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कॉमर्शियल उद्देश्य का निर्धारण हर मामले की विशेष परिस्थितियों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए. केवल फ्लैट खरीदने या किराए पर देने से यह साबित नहीं होता कि खरीद व्यावसायिक था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में प्रमाण पेश करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है, न कि होमबायर की. जब तक यह साफ हो कि संपत्ति कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए खरीदी गई है, तब तक खरीदार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही “कंज्यूमर” माना जाएगा.

अब इस मामले को NCDRC के पास वापस भेजा गया है ताकि शिकायत पर फिर से विचार किया जा सके और फैसला हो कि बिल्डर के खिलाफ आरोप उपभोक्ता कानून का उल्लंघन हैं या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement