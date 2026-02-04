बेंगलुरु: निर्माण कार्य के बीच धंसी सड़क, NH-44 पर लगा भीषण जाम

नेशनल हाईवे-44 पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अत्तिबेले के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया यह घटना बेंगलुरु-होसुर मुख्य मार्ग पर हुई, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई.

और पढ़ें

सूर्य नगर और अत्तिबेले पुलिस थानों की सीमा के भीतर आने वाला यह इलाका भारी वाहनों की आवाजाही के लिए जाना जाता है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, सड़क धंसने की वजह इस क्षेत्र में चल रहा बुनियादी ढांचा विकास और सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो सकता है.

गड्ढा इतना बड़ा था कि सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई, जिससे वहां घंटों तक चलने वाला 'बॉटलनेक' (जाम) लग गया. बेंगलुरु ग्रामीण जिला पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीमें मौके पर मौजूद हैं.

सड़क को स्थिर करने और गड्ढे को भरने का काम युद्धस्तर पर जारी है ताकि यातायात को दोबारा सुचारू किया जा सके. पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----