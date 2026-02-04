scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेंगलुरु: निर्माण कार्य के बीच धंसी सड़क, NH-44 पर लगा भीषण जाम

बेंगलुरु-होसुर नेशनल हाईवे (NH-44) पर अत्तिबेले के पास सड़क का एक हिस्सा धंसने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया. सड़क चौड़ीकरण के काम की वजह से यह हादसा होने की आशंका है. NHAI की टीम मरम्मत में जुटी है, लेकिन वर्तमान में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है.

Advertisement
X
सड़क धंसने से बेंगलुरु-तमिलनाडु मार्ग बाधित हुआ है. (Photo: Screengrab)
सड़क धंसने से बेंगलुरु-तमिलनाडु मार्ग बाधित हुआ है. (Photo: Screengrab)

नेशनल हाईवे-44 पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अत्तिबेले के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया यह घटना बेंगलुरु-होसुर मुख्य मार्ग पर हुई, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. 

सूर्य नगर और अत्तिबेले पुलिस थानों की सीमा के भीतर आने वाला यह इलाका भारी वाहनों की आवाजाही के लिए जाना जाता है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, सड़क धंसने की वजह इस क्षेत्र में चल रहा बुनियादी ढांचा विकास और सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो सकता है. 

गड्ढा इतना बड़ा था कि सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई, जिससे वहां घंटों तक चलने वाला 'बॉटलनेक' (जाम) लग गया. बेंगलुरु ग्रामीण जिला पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीमें मौके पर मौजूद हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Air India fuel switch scare
एअर इंडिया के फ्यूल स्विच ने फिर डराया! पायलट की शिकायत पर DGCA ने दी सफाई
Bengaluru student death mystery
उलझी 9वीं के छात्र की डेथ मिस्ट्री, अधूरे निर्माण पर उठे सवाल!
Bannerghatta robbery case in Bengaluru
बेंगलुरु में दिनदहाड़े 31.38 लाख की लूट, कैश एजेंट को घेरकर हथियारों से हमला
गुरुग्राम में घर खरीदना क्यों है इतना मुश्किल
सालाना ₹1 करोड़ सैलरी, गुरुग्राम में नहीं मिल रहा 'अच्छा घर', सोशल मीडिया पर बहस
CJ roy
डॉ. सीजे रॉय की मौत पर सस्पेंस: कॉन्फिडेंट ग्रुप के एमडी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

सड़क को स्थिर करने और गड्ढे को भरने का काम युद्धस्तर पर जारी है ताकि यातायात को दोबारा सुचारू किया जा सके. पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement