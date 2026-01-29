नशे में धुत एक्टर मयूर पटेल ने 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस ने जब्त की SUV

कन्नड़ एक्टर मयूर पटेल बुरे फंस गए हैं. एक्टर के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में शिकायत दर्ज की गई है. पुलिस ने हादसे में शामिल मयूर की कार भी जब्त कर ली है और अब आगे की जांच कर रही है.

मयूर पटेल पर ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर हुई सिलसिलेवार दुर्घटना के बाद मामला दर्ज किया गया है. ये घटना बुधवार रात करीब 10 बजे का है. ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर कमांडो अस्पताल सिग्नल के पास घटना हुई.

मयूर पटेल कथित तौर पर एक फॉर्च्यूनर एसयूवी चला रहे थे और उन्होंने सिग्नल पर खड़ी एक कार को टक्कर मार दी. इस टक्कर की वजह से चार गाड़ियां सिलसिलेवार हादसे का शिकार हो गईं. पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में दो स्विफ्ट डिजायर और एक सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई.

पुलिस ने जब्त की मयूर पटेल की कार

इतना ही नहीं, एक्सीडेंट के मयूर पटेल का कथित तौर पर क्षतिग्रस्त गाड़ियों में से एक के मालिक से झगड़ा भी हुआ. हलासुरु ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और मयूर पटेल का शराब पीकर गाड़ी चलाने का टेस्ट कराया, जो कथित तौर पर पॉजिटिव आया. ड्राइवरों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एक्टर की फॉर्च्यूनर को जब्त कर लिया है.

हलासुरु ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

कौन हैं मयूर पटेल?

मयूर पटेल दिग्गज एक्टर मदन पटेल के बेटे हैं. मयूर ने 'Andhra Hendth' (2000) से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. लेकिन उन्हें असल पहचान 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'मणि' से मिली. इसके बाद भी एक्टर कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाए.

