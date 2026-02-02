महिला ने पहले अपने 3 बच्चों को मारा, फिर खुद भी खाया जहर

कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक 28 साल की महिला ने घर में घरेलू झगड़े के बाद अपने तीन बच्चों को फांसी लगा दिया. जिससे तीनों की मौत हो गई. इसके बाद महिला ने खुद ज़हर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी के मुताबिक यह घटना रविवार को बादामी तालुक के हिरेमुच्चलगुड्डा गांव में हुई. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान समृद्धि गौडर (5), प्रीतम गौडर (4) और सुक्षित गौडर (2) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार बच्चों की मां रूपा हनुमंत गौडर आत्महत्या की कोशिश में बच गई. जिसे एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि उसने यह कदम अपनी सास और पति के साथ लगातार झगड़े के कारण उठाया. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोज़ाना के झगड़ों से परेशान होकर उसने अपने बच्चों को मार डाला और आत्महत्या करने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

