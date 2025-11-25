Desi Jokes: भोलू ने बीवी से कहा - अब से घर में खाना नहीं बनेगा, वजह जानकर आ जाएगी हंसी

- एक बार राजू अपने घर में शरारत करते पकड़ा जाता है तो मां गुस्से में कहती है....

मां- राजू, तुझे कायदे से रहना होगा अब से और मेरी हर बात माननी होगी. उठ बोलूं तो उठना होगा, बैठ जा बोलने पर बैठना होगा.

राजू- मां मतलब पापा की तरह बनना होगा, जिनसे तुम अपनी हर बात जबरदस्ती मनवाती रहती हो.

- भोलू अपनी बीवी से कहता है- अब से हम रोज बाहर खाना खाया करेंगे.

बीवी- आपको क्या लगता है कि मैं खाना बनाकर थक रही हूं...

भोलू- नहीं मैं रोज बर्तन धोकर थक रहा हूं इसलिए कह रहा हूं.



- मोलू : तूने आज तक किसी लड़की को प्रपोज क्यों नहीं किया?

दोस्त : क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूं.

मोलू : क्या मतलब?

दोस्त :हम मैथ वाले प्रपोज नहीं करते हैं बस सपोज करते हैं.

- सोनू की मां- तेरे रिजल्ट का क्या हुआ बेटा?

सोनू- मास्टर जी कह रहे थे एक साल और पढ़ना पड़ेगा यही क्लास.

मां- कोई बात नहीं बेटा... चाहे 3-4 साल और लगा लेना एक ही क्लास में बस फेल होकर मत आना.



- टीचर- सबसे ज्यादा नशा किस चीज का होता है?

गोलू- किताबों का.

टीचर- बताना कैसे?

गोलू- सर इतना नशा होता है किताब मैं जब भी खोलता हूं नींद आने लगती है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

