scorecardresearch
 

Feedback

Desi Jokes: भोलू ने बीवी से कहा - अब से घर में खाना नहीं बनेगा, वजह जानकर आ जाएगी हंसी

Hindi Jokes: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं. रोजमर्रा के कामों के बीच खुद के लिए समय निकालना कठिन जरूर लग सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं. ऐसे में हम आपके जीवन में हंसी के पल बनाए रखने के लिए एक बार फिर लेकर आए हैं मजेदार चुटकुले.

Advertisement
X
Viral Jokes
Viral Jokes

- एक बार राजू अपने घर में शरारत करते पकड़ा जाता है तो मां गुस्से में कहती है....
मां- राजू, तुझे कायदे से रहना होगा अब से और मेरी हर बात माननी होगी. उठ बोलूं तो उठना होगा, बैठ जा बोलने पर बैठना होगा.
राजू- मां मतलब पापा की तरह बनना होगा, जिनसे तुम अपनी हर बात जबरदस्ती मनवाती रहती हो.


- भोलू अपनी बीवी से कहता है- अब से हम रोज बाहर खाना खाया करेंगे.
बीवी- आपको क्या लगता है कि मैं खाना बनाकर थक रही हूं...
भोलू- नहीं मैं रोज बर्तन धोकर थक रहा हूं इसलिए कह रहा हूं.


- मोलू : तूने आज तक किसी लड़की को प्रपोज क्यों नहीं किया? 
दोस्त : क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट हूं.
मोलू : क्या मतलब? 
दोस्त :हम मैथ वाले प्रपोज नहीं करते हैं बस सपोज करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Jokes in Hindi
लड़कियां क्यों नहीं करती अपने प्यार का इजहार, वजह जानकर हंस पड़ेंगे आप 
Viral Jokes
Jokes: रिंकी रात को 2 बजे क्यों सोती है? वजह जानकर खूब आएगी हंसी 
Jokes
Jokes: जब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा पापा का नाम, मिला ये मजेदार जवाब 
Viral Jokes
जब पत्नी ने की सोना-हीरा-मोती की डिमांड, पति ने किया ये मज़ेदार काम 
Viral Jokes
पति ने दिया पत्नी को ऐसा गिफ्ट... चुटकुला पढ़कर ठहाके लगाएंगे आप 

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

- सोनू की मां- तेरे रिजल्ट का क्या हुआ बेटा?
सोनू- मास्टर जी कह रहे थे एक साल और पढ़ना पड़ेगा यही क्लास.
मां- कोई बात नहीं बेटा... चाहे 3-4 साल और लगा लेना एक ही क्लास में बस फेल होकर मत आना.


- टीचर- सबसे ज्यादा नशा किस चीज का होता है?
गोलू- किताबों का. 
टीचर- बताना कैसे?
गोलू- सर इतना नशा होता है किताब मैं जब भी खोलता हूं नींद आने लगती है.

Advertisement

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement