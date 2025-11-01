Desi Jokes: पड़ोसी की बीवी के गुम होने पर सोनू क्यों हुआ नाराज? वजह जानकर ठहाके लगाएंगे आप

- राजू- मां... मैं एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा और तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा.

मां- पहले जो बोतलें बाहर खाली रखी हैं उनको भरकर फ्रिज में रख दे बेटा. झोली बाद में भरना...

- सोनू पड़ोसी की बीवी के गुम होने पर पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखाता है.

सोनू की बीवी- जिसकी बीवी खो गई है उसे चिंता नहीं तो तुम क्यों रिपोर्ट लिखा रहे हो?

सोनू - मैं उसकी खुशी नहीं देख पा रहा हूं... रोज खुशी से नाच गा रहा है.

-टीचर- बहुवचन किसे कहते है?

पिंकी- सर... जब बहू अपने मुंह से खरी-खोटी सुनाने लगती है तो इसे बहुवचन कहते हैं.

-पापा - परसों ही 800 रुपये की किताब खरीदी है, कभी खोली तूने ध्यान लगाकर.

बेटा- 15 हजार का फोन भी लिया है पापा, कभी चैन से चलाने दिया आपने मन लगाकर.

- गोलू रात को अपने घर नशे में जाता है और बीबी दरवाजा खोलती है...

गोलू- कौन हो बहन... ये मेरा घर है.

बीवी - भूल गए क्या अपनी पत्नी को?

गोलू- हां... नशा हर गम और हर दुख को भुला देता है.



(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----