Desi Jokes: चिंटू ने पूछा-आज वैलेंटाइन डे है, गर्लफ्रेंड को क्या दूं? मिंटू का जवाब जानकर हंस पड़ेंगे आप

हंसने-मुस्कुराने से आस-पास का माहौल और आपका मूड अच्छा रहता है. आजकल के बिजी शेड्यूल में लोग मुस्कुराना भी भूल जाते हैं इसलिए आपको गुदगुदाने के लिए हम लेकर आए हैं मजेदार वायरल चुटकुले. इन्हें पढ़कर आप खूब मुस्कुराएंगे.

Jokes in Hindi

> चिंटू- आज वैलेंटाइन डे है, मैं गर्लफ्रेंड को क्या दूं?
मिंटू- दिखने में कैसी है?
चिंटू- मस्त है.
मिंटू- फिर तो मेरा मोबाइल नंबर दे दे.

 

> टीचर- बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार कहां हुआ? 
टिल्लू- चाइना में... 
टीचर- वह कैसे? 
टिल्लू- इसमें चाइनीज चीज के ही गुण हैं, ना गारंटी...ना वारंटी

> पति- तुम्हें मायके भेजा, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो?
पत्नी- Work From Home.

 

> एक सर्वे में पुरुषों से पूछा गया- क्या 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए?
97 फीसदी पुरुषों का कहना था- नहीं,
40 गर्लफ्रेंड काफी होती हैं.

 

> पिता- तू फेल कैसे हो गया?
बेटा- पेपर में सवाल ही ऐसे-ऐसे आए थे, जो मुझे पता नहीं थे.
पिता- फिर तूने उत्तर कैसे लिखे?
बेटा- मैंने भी उत्तर ऐसे-ऐसे लिखे, जो मास्टर को भी पता नहीं थे.

 

> बॉयफ्रेंड- तुम्हारी आंखें कितनी हसीन हैं.
गर्लफ्रेंड- छोड़ो ना
ब्वॉयफ्रेंड- तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं.
गर्लफ्रेंड- छोड़ो ना
ब्वॉयफ्रेंड- तुम्हारे गाल कितने गुलाबी है.
गर्लफ्रेंड- छोड़ो ना
ब्वॉयफ्रेंड- अरे इतनी देर से लम्बी-लम्बी तो छोड़ रहा हूं…और कितनी छोड़ूं मेरी मां.

> टीचर (स्टूडेंट से)- सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है, बताओ? 
स्टूडेंट- फायदा तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में दो बार हो जाती है.

 

> पति- अजी सुनती हो? हमारी शादी करवाने वाले का देहांत हो गया
पत्नी- एक ना एक दिन तो उसे उसके कर्मों का फल मिलना ही था.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

