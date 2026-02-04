राजू ने बताए 3 बीवियों के फायदे, दोस्त भी जानकर हुआ हैरान... पढ़ें मजेदार जोक्स

-चिंटू- मुझे शादी नहीं करनी है पापा.
मुझे सब औरतों से डर लगने लगा है.
पापा- एक बार कर के देख बेटा... फिर एक ही औरत से डरेगा.
-पिंकी- डॉक्टर... मेरा पति रातभर सपने में कुछ-ना-कुछ बोलता रहता है...
कोई इलाज बताओ.
डॉक्टर- अपने पति को दिन में बोलने की आजादी दो...
वो रात को शांत हो जाएगा.
-राजू- एक आम आदमी को भला क्या ही चाहिए?
दोस्त- बता क्या चाहिए?
राजू- एक बीवी चाहिए जो प्यार करे.
एक बीवी चाहिए जो स्वादिष्ट खाना बनाए.
एक बीवी चाहिए जो घर संभाल सके.
बस तीन बीवी काफी हैं... तीनों मिलकर मेरे साथ रहे.
-मां- तू हर बार फेल कैसे हो जाता है?
बेटा- पेपर में सवाल ही ऐसे-ऐसे आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता...
मां- फिर लिख कर क्या आया है तू?
बेटा- मैं भी ऐसे-ऐसे उत्तर लिखकर आता हूं, मास्टर को भी समझ नहीं आता शायद.
-रिंकी के साथ एक हादसा हुआ...
डॉक्टर- माफ करना... आपके दोनों पांव काटने पड़ेंगे.
रिंकी- जोर-जोर से रोने लगती है.
डॉक्टर- शांत रहो... भगवान सब ठीक कर देगा,
पैर न हुए तो क्या हुआ तुम फिर भी बहुत कुछ कर सकोगी.
रिंकी- मुझे पैरों के खोने से दिक्कत नहीं है, मैं वो दुख सह लूंगी.
मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे थे.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है).