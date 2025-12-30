नैनीताल में शीतलहर के बीच जंगलों में भीषण आग, वन विभाग पर उठे सवाल

जहां एक ओर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक शीत लहर का प्रकोप जारी है और ठंड से जनजीवन बेहाल है. वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं. नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है. इस घटना ने एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
विकराल रूप लेती जा रही आग
स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में आग हल्की थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई न होने की वजह से यह धीरे-धीरे विकराल रूप लेती जा रही है. अब आग तेजी से फैलकर पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही है. आरोप है कि वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर स्थिति से पूरी तरह दूर नजर आ रहे हैं, जबकि जंगलों की सुरक्षा के लिए सरकार हर साल भारी बजट खर्च करती है.
ग्रामीणों में डर का माहौल
आग के लगातार फैलने से आसपास के आबादी वाले इलाकों तक इसके पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है.