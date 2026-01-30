झील में गिरते पैराग्लाइडर, हाई स्पीड बोट से पहुंची SDRF टीम, फिल्मी अंदाज में रेस्क्यू, Video

उत्तराखंड की टिहरी बांध झील पर पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया. पैराग्लाइडिंग करते समय दो पैराग्लाइडर अचानक हवा में संतुलन खो बैठे और सीधे झील में जा गिरे. यह घटना बेहद खतरनाक हो सकती थी, लेकिन मौके पर तैनात SDRF की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पैराग्लाइडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

और पढ़ें

घटना टिहरी झील की है, जहां आज पैराग्लाइडिंग गतिविधि चल रही थी. इसी दौरान हवा का रुख अचानक बदल गया और दोनों पैराग्लाइडर अपना संतुलन नहीं संभाल पाए. कुछ ही पलों में दोनों झील की ओर गिर गए. झील के आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई.

झील में गिरे दो पैराग्लाइडर

गनीमत यह रही कि SDRF की टीम झील के बिल्कुल पास तैनात थी. घटना की जानकारी मिलते ही SDRF के जवान बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए. टीम ने आनन फानन में झील में उतरकर दोनों पैराग्लाइडरों को बाहर निकाला. रेस्क्यू के बाद दोनों को सुरक्षित बताया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अगर पैराग्लाइडर झील की जगह आसपास की पहाड़ियों पर गिरते तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था. टिहरी झील से सटी पहाड़ियां काफी खतरनाक मानी जाती हैं, जहां गिरने की स्थिति में जान का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में झील में गिरना और SDRF की मौजूदगी दोनों पैराग्लाइडरों के लिए राहत की बात साबित हुई.

Advertisement

SDRF ने सुरक्षित रेस्क्यू किया

तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पैराग्लाइडिंग के दौरान हवा में ही संतुलन बिगड़ गया था. पैराग्लाइडर धीरे धीरे नियंत्रण खोते हुए झील की दिशा में गिरते नजर आए. इस घटना के बाद एक बार फिर पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, SDRF की तत्परता और त्वरित कार्रवाई ने दो लोगों की जान बचा ली. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया.

---- समाप्त ----

रिपोर्टर- पंकज भट्ट